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影／無防火區隔！台南配線大廠凱士士千坪廠房燒毀 消防員徹夜搶救

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅，廠房面積約達1500坪，消防員也透露，廠區均是連棟式鐵皮建築，讓火勢一發不可收拾，好在目前有些雨勢，可協助降溫搶救。

消防局今晨3點27分接獲報案，七股區篤加里發生工廠火警，且已有明火竄出，隨即派遣25車、49人前往救援，同時加派南科與南門消防分隊機器人及無人機支援；消防員抵達時火勢已相當猛烈，廠區幾乎陷入火海，趕緊布水線灌救，迄今搶救逾7小時，仍有零星火勢尚未撲滅。

消防局第三救災救護大隊長為陳坤宗說明，該廠區大約1500坪，內部堆放以製作塑帶原料及半成品為主，初步研判因廠房採連棟式鐵皮倉庫設計，並未有防火區隔設計，導致火勢發生後迅速陷入火海。

他也提到，廠房火警後溫度過高，消防員第一時間較難進入搶救，後續才稍微降溫，加上天氣降雨協助，目前也有多部重機具進駐開挖搶救，預計今下午2、3點可處理完畢，所幸廠區內並無人員，後方雖緊鄰民宅，也在火警當下先行撤離，無人員傷亡。

環保局指出，目前已派員趕往現場監控周邊空氣品質，針對火災產生之大量且明顯粒狀污染物，已進行採樣檢測，後續待火調報告及現場堆置情形進行查證，若有違反空汙法等環保法令，將依法開罰。

台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
目前重機具已進駐協助開挖搶救。記者萬于甄／攝影
目前重機具已進駐協助開挖搶救。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影
台南七股知名配線器材大廠「凱士士」第5廠區今凌晨3點多發生火警，消防員獲報趕往現場灌救，直至今上午11點火勢仍未完全熄滅。記者萬于甄／攝影

消防員

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