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台南知名配線器材大廠KSS大火 環局：有明顯粒狀汙染物…違法就開罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警，燃燒面積4500平方公尺，環保局表示，獲報後第一時間趕往現場監控周邊空氣品質，針對火災產生的大量且明顯粒狀汙染物，已採樣檢測，若有違反空汙法等環保法令，將依法開罰。

南市環保局說，根據微型感測器及國家測站監測資料掌握空氣品質範圍，因現場吹西南風，下風處可能影響範圍有主要為七股及佳里區，環保局持續透過市府Line、環保局臉書及電台與有線電視跑馬燈提醒民眾，下風處區域可能產生異味，提醒民眾緊閉門窗、減少外出。環保局將隨時關注空品變化並更新可能影響區域，同時呼籲下風處市民朋友，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。

市長黃偉哲表示，職場各行業平時之應變及準備相當重要，尤其要特別注意可能引起火警的微小火源及電氣類火源，加強管理員工不隨意丟棄菸蒂、汰換老舊電路管線並定期檢查及保養設備，並確實依照標準作業流程防範，以保工作場所安全。

環保局長許仁澤也提醒，業者應定期巡檢易燃物或堆置原料區等是否有異常情事，必要時加強人員巡查頻率，並及早進行後續製程處理，避免發生火災情事。針對現場災後遺留的廢棄物，也將要求業者限期完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。

台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警。圖／南市環保局提供
台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警。圖／南市環保局提供
台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警，環保局派員檢測。圖／南市環保局提供
台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警，環保局派員檢測。圖／南市環保局提供

環保局長 空氣品質

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