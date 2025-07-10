台南知名配線器材大廠KSS大火 環局：有明顯粒狀汙染物…違法就開罰

台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警，燃燒面積4500平方公尺，環保局表示，獲報後第一時間趕往現場監控周邊空氣品質，針對火災產生的大量且明顯粒狀汙染物，已採樣檢測，若有違反空汙法等環保法令，將依法開罰。

南市環保局說，根據微型感測器及國家測站監測資料掌握空氣品質範圍，因現場吹西南風，下風處可能影響範圍有主要為七股及佳里區，環保局持續透過市府Line、環保局臉書及電台與有線電視跑馬燈提醒民眾，下風處區域可能產生異味，提醒民眾緊閉門窗、減少外出。環保局將隨時關注空品變化並更新可能影響區域，同時呼籲下風處市民朋友，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。

市長黃偉哲表示，職場各行業平時之應變及準備相當重要，尤其要特別注意可能引起火警的微小火源及電氣類火源，加強管理員工不隨意丟棄菸蒂、汰換老舊電路管線並定期檢查及保養設備，並確實依照標準作業流程防範，以保工作場所安全。