義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

新北新店8日溺水事件已造成2名消防員、1名戲水客死亡，34歲義消曹雙全正與死神拔河，和他私交頗深的新北議員馬見昨赴加護病房探視，用兩人平時聊天口吻對他說「雙全，你睡2天該起來了，你兒子在等你」，讓旁人聽了鼻酸。

馬見說，曹雙全的家族是義消世家，曹父在烏來區經營五金行，是烏來元老級義消前輩，舅舅黃銘治也是義消幹部，曹雙全退伍後就追隨父親腳步加入義消行列，對義消團體認同感很深，也有強烈使命感，義消能受的訓練他幾乎都具備了，即便凌晨或大中午，只要聽到有山難、水難消息，曹雙全常放下手邊工作衝第一。

馬見說，他和曹家緣分很深，曹母和他父親是同學，他和雙全年紀相仿很有話聊，今年1月15日馬見的女兒出生，曹雙全的兒子也在1月報到，兩人見面常聊爸爸經。馬見說，他和曹雙全從小就認識，若加上剛出生的孩子這一輩，已經是三代交情。

「我有提醒他，當爸爸了，救災要更注意安全。」馬見提到，他最近一次跟曹雙全聊天時，有叮嚀他別奮不顧身救人忘了自己安危，沒想到一語成讖。

曹雙全的IG寫到「人生無常，活在當下，人生除了生死，其餘都是擦傷」，因為常參與救災任務，對人生有更多體會。

馬見談到，曹雙全相當顧家，也非常愛老婆、小孩，義消出遊會約老婆同行。曹的兒子目前6個月大，馬見說，他昨天到新店慈濟醫院加護病房，在床邊告訴雙全「你睡2天了，該起床了，兒子還在等你」，希望讓他感受到親情的呼喚，也聽到外界對他的集氣聲。

「撐下去，我們等你！」另一名曹雙全義消圈友人發文寫到，雙全是我見過最有義氣的人，前一天才提到救災時數超過1700個小時，從來不計代價，也從不喊累，「每次出勤，總是第一個站出來」。