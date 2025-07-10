快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

凱士士台南廠惡火！專家：PVC燃燒恐釋一級致癌物「空氣如毒氣室」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

知名配線器材大廠KSS「凱士士」位於台南七股區的廠房今天凌晨3時許發生火警，燃燒面積達4500平方公尺，清晨火勢雖已被控制，但台市政府環保局提醒，位於七股、佳里區等下風處居民，要慎防汙染物質。

長庚醫院腎臟科系教授及主治醫師顏宗海表示，火災不完全燃燒，會產生許多懸浮微粒，尤其線材PVC材質，恐產生致癌戴奧辛，建議附近居民盡量緊閉門窗、減少外出。

顏宗海表示，火災燃燒會產生許多毒素，混雜在空汙微粒PM2.5、PM10中，燃燒不完全時也會產生一氧化碳、二氧化碳及氮氧化物等，電線工廠存放的線材，許多是PVC塑膠材質，在火災發生時不完全燃燒，會產生戴奧辛，為世衛組織認定的第1級致癌物，民眾若不慎吸入，戴奧辛由呼吸系統進入體內，恐產生肝功能異常、皮膚病變等情況。

因空汙物質多元，環保局將監測相關成分，顏宗海提醒，居住火災地點附近居民應緊閉門窗，若家中有空氣清淨機，可打開使用，其他民眾應避免前往火災地點附近，若因故必須前往，建議配戴口罩，且應佩戴密閉程度較高的N95口罩，「即使火災撲滅，附近空氣品質仍不好，最好避免到附近活動，以免吸入毒物。」

顏宗海指出，若本身已是呼吸道敏感族群，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者等，吸入空汙物質會誘發呼吸道相關症狀，如胸悶、喘咳等，提醒呼吸道健康不佳民眾，若在火災現場附近，接觸到相關物質，且發生胸悶等症狀時，應盡快至醫院就醫處理。

現場燃燒面積初估達4500平方公尺，所幸廠區內無化學物質作業，也無人員受傷受困，詳細起火原因與財損，仍待後續調查釐清。環保局表示，七股區今凌晨3點發生工廠火警，消防隊已控制火勢，目前風向為西南風，已派員採樣檢驗，提醒七股、佳里區等下風處居民注意並加強防護。

台南七股篤加里一處工廠今凌晨發生火警，廠區幾乎陷入火海，消防人員目前仍在灌救中。圖／民眾提供
台南七股篤加里一處工廠今凌晨發生火警，廠區幾乎陷入火海，消防人員目前仍在灌救中。圖／民眾提供

戴奧辛 火災 環保局

延伸閱讀

炎夏怕中暑又沒胃口？料理專家推番茄助開胃抗熱 5大好處一次看

新竹總部傳火災！亞電指「財損尚在估計」：不影響昆山東台出貨營運

遇到OHCA怎麼辦？不要慌，救護人員搶命流程帶你一次看！

香港呼吸道合胞病毒活躍 專家示警慢性病者惡化風險高

相關新聞

義消曹雙全正與死神拔河 友人探視喊話：睡2天該起來了，你兒子在等你

新北新店8日溺水事件已造成2名消防員、1名戲水客死亡，34歲義消曹雙全正與死神拔河，和他私交頗深的新北議員馬見昨赴加護病...

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

碰！桃園車站商圈某網美餐廳昨晚驚傳爆炸巨響，現場濃厚白煙衝出店外，店內物品則四散噴飛，還有名工人全身45％二度燒燙傷，雙...

台南知名配線器材大廠KSS大火 環局：有明顯粒狀汙染物…違法就開罰

台南市七股區知名配線器材大廠KSS「凱士士」今天凌晨火警，燃燒面積4500平方公尺，環保局表示，獲報後第一時間趕往現場監...

凱士士台南廠惡火！專家：PVC燃燒恐釋一級致癌物「空氣如毒氣室」

知名配線器材大廠KSS「凱士士」位於台南七股區的廠房今天凌晨3時許發生火警，燃燒面積達4500平方公尺，清晨火勢雖已被控...

台中女移工遺失手機急 鷹眼警員花半小時在水溝蓋上找到

台中一名女移工昨天遺失手機急衝派出所報案，大雅警分局潭北派出所警員張維哲以英語和對方對話，問出她下公車地點開始幫忙找，開...

食材直接烤了… 高雄美濃土雞城餐廳疑電線走火險燒光

高雄市美濃區一家知名土雞城餐廳今天上午發生火警，疑似電線走火造成用餐區內起火燃燒，造成餐廳內燒成一片焦黑，所幸事發在清晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。