凱士士台南廠惡火！專家：PVC燃燒恐釋一級致癌物「空氣如毒氣室」
知名配線器材大廠KSS「凱士士」位於台南七股區的廠房今天凌晨3時許發生火警，燃燒面積達4500平方公尺，清晨火勢雖已被控制，但台市政府環保局提醒，位於七股、佳里區等下風處居民，要慎防汙染物質。
長庚醫院腎臟科系教授及主治醫師顏宗海表示，火災不完全燃燒，會產生許多懸浮微粒，尤其線材PVC材質，恐產生致癌戴奧辛，建議附近居民盡量緊閉門窗、減少外出。
顏宗海表示，火災燃燒會產生許多毒素，混雜在空汙微粒PM2.5、PM10中，燃燒不完全時也會產生一氧化碳、二氧化碳及氮氧化物等，電線工廠存放的線材，許多是PVC塑膠材質，在火災發生時不完全燃燒，會產生戴奧辛，為世衛組織認定的第1級致癌物，民眾若不慎吸入，戴奧辛由呼吸系統進入體內，恐產生肝功能異常、皮膚病變等情況。
因空汙物質多元，環保局將監測相關成分，顏宗海提醒，居住火災地點附近居民應緊閉門窗，若家中有空氣清淨機，可打開使用，其他民眾應避免前往火災地點附近，若因故必須前往，建議配戴口罩，且應佩戴密閉程度較高的N95口罩，「即使火災撲滅，附近空氣品質仍不好，最好避免到附近活動，以免吸入毒物。」
顏宗海指出，若本身已是呼吸道敏感族群，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者等，吸入空汙物質會誘發呼吸道相關症狀，如胸悶、喘咳等，提醒呼吸道健康不佳民眾，若在火災現場附近，接觸到相關物質，且發生胸悶等症狀時，應盡快至醫院就醫處理。
現場燃燒面積初估達4500平方公尺，所幸廠區內無化學物質作業，也無人員受傷受困，詳細起火原因與財損，仍待後續調查釐清。環保局表示，七股區今凌晨3點發生工廠火警，消防隊已控制火勢，目前風向為西南風，已派員採樣檢驗，提醒七股、佳里區等下風處居民注意並加強防護。
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