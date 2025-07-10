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台中女移工遺失手機急 鷹眼警員花半小時在水溝蓋上找到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名女移工昨天遺失手機急衝派出所報案，大雅警分局潭北派出所警員張維哲以英語和對方對話，問出她下公車地點開始幫忙找，開車找了半小時，在路旁水溝蓋上找到手機。女移工的手機失而復得，稱讚台灣警察太優秀。

在潭子區工作的29歲菲律賓籍依姓女子昨天下午匆忙跑進大雅警分局潭北派出所報案，她從北屯區好市多賣場前搭乘921號公車回家時，發現原本在身上的手機不翼而飛，疑似遺忘在公車上，她因為身在異國又不擅中文，只能跑進派出所用英語向警求援。

警員張維哲聽取報案人的描述後，調閱監視器確認公車班次，聯繫上客運司機並請其確認車上有沒有報案人遺落的手機，確認車上並沒有手機。

員警向報案人詢問當天來回路線，也開巡邏車到報案人所陳述的路線尋找，半小時後，在潭子加工出口區南環路的水溝蓋上找到報案人遺落的手機，對於警員鍥而不捨找回手機，女移工很感動，頻頻稱讚台灣警察太優秀。

大雅警分局長劉明興肯定員警不分國籍仍秉持為民服務的積極精神，藉由這次協助外籍旅客解決難題，讓外籍人士對台灣警察留下美好印象。

一名女移工在台中市遺失手機報案，員警開車尋找，在路旁水溝蓋上找到。圖／警方提供
一名女移工在台中市遺失手機報案，員警開車尋找，在路旁水溝蓋上找到。圖／警方提供

公車 移工 警察

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