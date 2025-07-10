食材直接烤了… 高雄美濃土雞城餐廳疑電線走火險燒光

高雄市美濃區一家知名土雞城餐廳今天上午發生火警，疑似電線走火造成用餐區內起火燃燒，造成餐廳內燒成一片焦黑，所幸事發在清晨，餐廳還未營業，並未造成人員傷亡，但餐廳起火連帶食材全烤熟，損失暫時無法估計，確切起火原因尚待釐清。

這家位於美濃黃蝶翠谷旁的土雞城，是在今天上午6時許被民眾報案發生火警，高雄市消防局美濃分隊趕抵現場時，餐廳內已是一片火海，就連桌椅、冰箱都起火燃燒，消防人員立刻布設水線灌救，火勢在50分鐘之內就撲滅。