食材直接烤了… 高雄美濃土雞城餐廳疑電線走火險燒光
高雄市美濃區一家知名土雞城餐廳今天上午發生火警，疑似電線走火造成用餐區內起火燃燒，造成餐廳內燒成一片焦黑，所幸事發在清晨，餐廳還未營業，並未造成人員傷亡，但餐廳起火連帶食材全烤熟，損失暫時無法估計，確切起火原因尚待釐清。
這家位於美濃黃蝶翠谷旁的土雞城，是在今天上午6時許被民眾報案發生火警，高雄市消防局美濃分隊趕抵現場時，餐廳內已是一片火海，就連桌椅、冰箱都起火燃燒，消防人員立刻布設水線灌救，火勢在50分鐘之內就撲滅。
據了解，這家知名土雞城餐廳以販售客家菜聞名，不少到美濃的遊客都會特地前來品嘗羊奶頭雞、桶仔雞及美濃粄條等招牌菜，但為何會起火燃燒，消防人員初步研判可能是電線走火導致，所幸火警發生時並未營業，未造成人員傷亡。
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