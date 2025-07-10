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雲林翁搭小黃北上苗栗掃墓失聯 運將報警協尋找到人脫水昏迷
苗栗縣竹南分局聯港南勢派出所日前中午接獲來自雲林的計程車司機報案，稱一名老翁在後龍鎮第16公墓除草後失聯；警方與救難協會立即展開搜救行動，最終於當天傍晚順利尋失聯老翁，避免憾事發生。
據了解，51歲王姓計程車司機向警方表示，當天上午9點左右，受75歲蘇姓老翁委託，從雲林載往苗栗縣後龍鎮第16公墓除草，並約定2小時後返回原地接送。然而，直到中午12點仍聯繫不上蘇翁，擔心其人身安全，才報警協尋。
當地轄區員警接獲報案後立即趕赴現場展開搜尋，並通報苗栗縣山城救援協會協助，在警方與救援人員持續地毯式搜尋之下，終於在下午5點左右，在公墓深處草叢中發現倒臥在地的蘇姓老翁。
蘇翁有脫水現象、意識不清，現場搜救人員隨即將他帶出公墓送醫診療，幸無大礙，蘇翁女兒也特別感謝協助報案的計程車司機及搜救人員的辛勞。
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