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桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

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桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
碰！桃園車站商圈某網美餐廳昨晚驚傳爆炸巨響，現場濃厚白煙衝出店外，店內物品則四散噴飛，還有名工人全身45％二度燒燙傷，雙腳流血受傷，桃園市消防局據報，派出大量人車前往灌救，僅燒毀室內冷氣及冰箱，氣爆原因待調查。

119勤指中心昨晚10時57分據報，位於桃園車站商圈大同路上某間由女中醫開設的養生湯品店突然發生氣爆，一樓用餐區冒出烈焰和濃煙，擔心恐有不少民眾受傷，立刻派出第一救災救護大隊三民分隊8輛消防車、4輛救護車共28名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，火災現場是棟地上5層鋼筋混凝土的RC結構建築物，起火樓層位於第一層，現場燃燒網美餐館1樓用餐區的冷氣室內機及冰箱，燃燒面積1平方公尺；現場有名21歲簡姓工人全身受有45％二度燒燙傷，所幸意識清楚，由三民分隊救護車送至林口長庚醫院。

消防局人車據報後，在深夜11時2分抵達現場，火勢在3分鐘後獲得控制，並在11時6分完全撲滅，殘火則在11時14分處理完畢，現場損失粗估5000元，至於起火原因仍待調查人員勘驗釐清。

根據了解，這家由中醫開的養生食補湯品店是間網美餐廳，營業時間只到晚上8時，餐廳內部趁著打烊後裝修內部區域，裝潢工人疑似施工不慎，引爆小瓦斯瓶，造成氣爆。

桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
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桃園車站商圈某間網美食補湯品店昨深夜進行裝修時，突然發生氣爆，店內物品噴飛，造成年輕工人全身45％二度燒燙傷送醫，店內損失5000元，氣爆原因待調查。記者陳恩惠／翻攝
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桃園 氣爆 餐廳

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