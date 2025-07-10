台南大雨連綿行車避險 交大進南科宣講雨天「防禦駕駛」技巧
近日台南市受颱風丹娜絲以及低壓帶、西南風影響，連日下起大雨，台南市交通警察大隊昨天前往台南科學園區內科技公司舉辦交通安全宣導講座，特別針對「雨天行車安全」及「水漂效應」宣導，提升園區內上下班通勤族的行車應變能力。
交大講師以時事案例及互動問答指出，針對近期頻繁降雨的氣候特性，雨天駕駛時務必開啟頭燈，不僅能提升自身視線，也能讓對向車輛更早察覺來車位置，有效降低事故風險，是雨天行車不可或缺的關鍵行為。
同時，由於濕滑路面容易導致輪胎抓地力下降，煞車距離增加，駕駛人應主動降低行車速度、與前車保持足夠安全距離，避免緊急煞車或突然變換車道，以提升防禦駕駛的安全性與反應空間。
行駛於雨勢較大或積水路段時，也應特別留意「水漂現象」的發生，當車輛以高速通過積水區域，輪胎與路面之間可能因水膜而失去接觸，導致方向失控、煞車無效，極易釀成交通事故。
建議行駛時應降低車速、緊握方向盤，並避免急踩煞車或突然轉向，以維持車輛穩定性，出門前亦應檢查胎壓與胎紋深度，確保輪胎排水功能正常，有效降低水漂風險。
交大大隊長洪國哲表示，南科園區內通勤人口眾多，尤其上下班的尖峰時刻車流量亦大，若能從職場落實交通安全教育，將有效降低事故發生率；警方也期盼能與企業合作，透過多元策略推動人本交通，協助員工建立正確駕駛習慣，讓台南的交通環境更安全、更良好。
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