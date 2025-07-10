台中豪大雨釀人孔蓋浮起 害駕駛輾到翻車腰椎骨折
丹娜絲颱風過後台中連日降下豪大雨，市區多處積水，昨晚陳姓男子駕駛1輛小客車行經南區南平路時，輾到因大雨浮起的人孔蓋，整兩車失控翻覆側躺路中央，車身也嚴重毀損，陳腰椎骨折傷勢不輕，所幸意識清楚送醫治療中。
台中第三分局昨晚7點多獲報，南區南平路段有車禍，到場發現陳男（66歲）車輛翻覆，車頭幾乎全毀，就連輪匡都因撞擊噴飛，陳則手腳擦挫傷、腰椎骨折，意識清楚送醫治療，酒測值為0。
警方初步調查，陳當時行經南平路內車道要往建成路方向，當時因大雨導致路面人孔蓋浮起，陳行經時輾到、碰撞才翻車。
警方指出，現場是無號誌路口，南平路速限為50公里，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由交通警察大隊分析研判。
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