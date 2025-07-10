快訊

回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保...畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

官拜三線一星的刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，帶回徐和另名魯姓業者，昨深夜移送士林地檢署偵辦，檢方訊後，今晨以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令徐宏杰50萬元交保，魯男10萬元交保。

徐宏杰交保離開時，被記者詢問「大隊長有沒有什麼話想要講？」「要不要澄清一下？」「到底有沒有收錢？」徐僅簡單揮手說謝謝，儘管記者持續追問，徐也只是雙手合十，最後向在場記者說「謝謝，辛苦了」。

據了解，徐遭人檢舉報接任偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙且洩密，士林地檢署獲報，指揮調查局台南市調處偵辦，昨會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名業者魯姓男子，帶往調查局北部機動站偵詢，另同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處，昨天深夜將2人移送士檢複訊。

徐宏杰是警察大學68期畢業，長期在刑事局偵八大隊服務，熟悉南部地區黑幫生態，具有緝毒專業；早年在高雄三民一警分局當偵查隊長，後受長官提拔，升保安警察第三總隊刑警大隊長，負責截毒於關口，再調嘉義縣刑警大隊長。

2023年2月，徐調刑事局專責緝毒的偵三大隊任副大隊長，兼任毒品查緝中心執行秘書，處理全國毒品業務，2024年1月火速升八大隊長，快速升遷返回南部，還成為刑事局最年輕的大隊長，當時就曾引發議論。

刑事局表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不護短的態度查辦，如有違法，嚴懲不貸。

刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉犯貪污治罪條例等罪，昨遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。記者翁至成／翻攝
刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉犯貪污治罪條例等罪，昨遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。記者翁至成／翻攝
刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉犯貪汙治罪條例等罪，昨遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。圖／民眾提供
刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰因涉犯貪汙治罪條例等罪，昨遭檢調搜索約談，檢方訊後50萬元交保。圖／民眾提供

警察 貪汙

延伸閱讀

偵八大隊長涉貪遭搜索約談 刑事局：如發現違法嚴懲不貸

刑事局大隊長涉貪被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

出事了？刑事局偵八大隊長傳遭搜索約談 檢調詢問中

潮牌、豪車logo作包裝 黑幫販毒集團販毒吸客…刑事局送辦8嫌

相關新聞

影／台南七股配線工廠凌晨陷火海 消防人車持續灌救到天明

台南七股區篤加里一間配線器材工廠今凌晨發生火警，消防局獲報派遣消防人車前往，消防員抵達現場時，廠區已陷入火海，所幸無人受...

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保...畫面曝光

官拜三線一星的刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、...

高雄幼兒園涉施暴3歲童「蓋布袋」 家長怒揭監視器畫面

高雄某幼兒園傳出不當對待幼童，高雄市議員李雅慧今晚在臉書披露，幼兒園職員拉扯幼童手臂拖行、拉開椅子讓孩子摔倒、甚至將衣服...

台中豪大雨釀人孔蓋浮起 害駕駛輾到翻車腰椎骨折

丹娜絲颱風過後台中連日降下豪大雨，市區多處積水，昨晚陳姓男子駕駛1輛小客車行經南區南平路時，輾到因大雨浮起的人孔蓋，整兩...

基隆情人湖男從吊橋墜落湖中 潛水人員尋獲OHCA送醫搶救

李姓男子昨晚在基隆市情人湖疑從吊橋墜落湖中失蹤，監視器有拍到他墜橋身影，吊橋留有一雙拖鞋。消防人員出動橡皮艇在湖面搜尋，...

涉貪、洩密 刑事局第八大隊大隊長送辦

刑事警察局偵查第八大隊大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。