刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保...畫面曝光
官拜三線一星的刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，帶回徐和另名魯姓業者，昨深夜移送士林地檢署偵辦，檢方訊後，今晨以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令徐宏杰50萬元交保，魯男10萬元交保。
徐宏杰交保離開時，被記者詢問「大隊長有沒有什麼話想要講？」「要不要澄清一下？」「到底有沒有收錢？」徐僅簡單揮手說謝謝，儘管記者持續追問，徐也只是雙手合十，最後向在場記者說「謝謝，辛苦了」。
據了解，徐遭人檢舉報接任偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙且洩密，士林地檢署獲報，指揮調查局台南市調處偵辦，昨會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名業者魯姓男子，帶往調查局北部機動站偵詢，另同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處，昨天深夜將2人移送士檢複訊。
徐宏杰是警察大學68期畢業，長期在刑事局偵八大隊服務，熟悉南部地區黑幫生態，具有緝毒專業；早年在高雄三民一警分局當偵查隊長，後受長官提拔，升保安警察第三總隊刑警大隊長，負責截毒於關口，再調嘉義縣刑警大隊長。
2023年2月，徐調刑事局專責緝毒的偵三大隊任副大隊長，兼任毒品查緝中心執行秘書，處理全國毒品業務，2024年1月火速升八大隊長，快速升遷返回南部，還成為刑事局最年輕的大隊長，當時就曾引發議論。
刑事局表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不護短的態度查辦，如有違法，嚴懲不貸。
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