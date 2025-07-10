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基隆情人湖男從吊橋墜落湖中 潛水人員尋獲OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

李姓男子昨晚在基隆市情人湖疑從吊橋墜落湖中失蹤，監視器有拍到他墜橋身影，吊橋留有一雙拖鞋。消防人員出動橡皮艇在湖面搜尋，昨晚11時28分潛水人員發現溺者救上岸，已OHCA（到院前沒有生命跡象），後送長庚醫院搶救。

基隆市消防局昨晚7時30分接獲報案，安樂區基金一路208巷情人湖吊橋疑有一名男子掉落情人湖失蹤，派遣14車、4艘橡皮艇、空拍機、救援人員29名、義消39名及救難協協會13名前往救援。

警方調查，監視器有拍到李姓男子疑從情人湖的吊橋墜入湖中。消防人員到場在岸際搜索，橡皮艇下水搜尋，出動空拍機擴大搜尋範圍，潛水人員也下潛尋找。

警方訪查，失蹤者是49歲的李姓男子，家人說他昨天下午睡醒後出門，情人湖道路監視器有拍到李男騎車上山身影，機車停在情人湖附近，手機在機車上。

消防局表示，昨晚11時25分救難協會潛水人員發現溺者，11時28分將溺者救上岸，已OHCA，後送長庚醫院。家屬焦急等待，尋獲時泣不成聲。警方已調查墜落原因。

基隆情人湖男從吊橋墜落湖，潛水人員尋獲OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
基隆情人湖男從吊橋墜落湖，潛水人員尋獲OHCA送醫搶救。記者游明煌／翻攝
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