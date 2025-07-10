聽新聞
0:00 / 0:00

涉貪、洩密 刑事局第八大隊大隊長送辦

聯合報／ 記者李隆揆李奕昕／台北報導

刑事局。記者李奕昕／攝影
刑事局。記者李奕昕／攝影
刑事警察局偵查第八大隊大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，帶回徐和另一名被告，昨深夜移送士林地檢署偵辦。

偵查第八大隊就是刑事局南部打擊犯罪中心，徐宏杰是三線一星大隊長，接任甫半年；據了解，徐遭人檢舉報接任偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙，並且洩密。

士林地檢署獲報指揮調查局台南市調處偵辦，昨會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名民間友人，並帶往調查局北部機動站偵詢，另同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處，昨天深夜將二人移送士檢複訊。

徐宏杰是警察大學六十八期畢業，長期在刑事局偵八大隊服務，熟悉南部地區黑幫生態，具有緝毒專業；早年在高雄三民一警分局當偵查隊長，後受長官提拔，升保安警察第三總隊刑警大隊長，負責截毒於關口，再調嘉義縣刑警大隊長。

前年二月，徐調刑事局專責緝毒的偵三大隊任副大隊長，兼任毒品查緝中心執行秘書，處理全國毒品業務，去年一月火速升八大隊長，快速升遷返回南部，還成為刑事局最年輕的大隊長，當時就曾引發議論。

刑事局表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不護短的態度查辦，如有違法，嚴懲不貸。

刑警 毒品 貪汙

延伸閱讀

偵八大隊長涉貪遭搜索約談 刑事局：如發現違法嚴懲不貸

刑事局大隊長涉貪被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

出事了？刑事局偵八大隊長傳遭搜索約談 檢調詢問中

頻助詐團洩密！「仙塔律師」也翻車 檢察官：檢討律師選任與酬金來源

相關新聞

高雄幼兒園涉施暴3歲童「蓋布袋」 家長怒揭監視器畫面

高雄某幼兒園傳出不當對待幼童，高雄市議員李雅慧今晚在臉書披露，幼兒園職員拉扯幼童手臂拖行、拉開椅子讓孩子摔倒、甚至將衣服...

基隆情人湖男從吊橋墜落湖中 潛水人員尋獲OHCA送醫搶救

李姓男子昨晚在基隆市情人湖疑從吊橋墜落湖中失蹤，監視器有拍到他墜橋身影，吊橋留有一雙拖鞋。消防人員出動橡皮艇在湖面搜尋，...

涉貪、洩密 刑事局第八大隊大隊長送辦

刑事警察局偵查第八大隊大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，...

影／議員座車驚傳起火！車開一半突冒煙 大火燒到剩骨架

台東市晚間8點半發生一起火燒車意外，ㄧ輛休旅車在行經馬亨亨大道時，突然起火燃燒，消防局接獲報案後，立即出動消防車前往救援...

一旁遺留拖鞋...男子疑從吊橋墜落湖中 消防員出動搜尋

李姓男子今晚在基隆市情人湖，疑從吊橋墜落湖中失去蹤影。附近道路監視器有拍到李男騎車上山身影，吊橋上有一雙拖鞋。警、消接獲...

殯儀館旁陳屍7天...停車場驚見浮腫腐屍 車內流惡臭屍水

新北市立殯儀館旁停車場驚傳發現腐屍。停車場管理員今晚報案有1輛車散發濃厚屍臭味，海山警到場查看發現1名男子倒臥後座，遺體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。