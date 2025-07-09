高雄幼兒園涉施暴3歲童「蓋布袋」 家長怒揭監視器畫面

高雄某幼兒園傳出不當對待幼童，高雄市議員李雅慧今晚在臉書披露，幼兒園職員拉扯幼童手臂拖行、拉開椅子讓孩子摔倒、甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，宛如「蓋布袋」霸凌，要求教育局徹查園方責任並懲處施暴者。

李雅慧表示，接獲家長陳情，反映孩子最近開始害怕上學，常常哭鬧、情緒反常，直到調閱監視器畫面才發現令人憤怒的畫面，竟是職員對年僅３歲幼童施暴、虐待。

畫面中可見職員拉扯孩子手臂，如拖把在教室內拖行，甚至拉開椅子致幼童跌倒，更令人震驚的是，該職員將衣服拉起覆蓋於孩子頭部，手法近似「蓋布袋」。

李雅慧強調，該名施暴人員不具教保資格的老師，卻可隨意進入教室「管教」幼童，顯見園方在監督與人員管理上恐有疏失。

她已第一時間要求教育局，立即禁止該職員接觸幼童、退出教學現場，全面徹查園方是否有隱匿、包庇或監督不周，清查是否有其他幼童受害，並依法究責。

李雅慧補充指出，該幼兒園是位於鼓山區一家貴族幼兒園，根據資料顯示，過往並無教保人員不當對待幼兒紀錄，且在113學年度教育部的基礎評鑑中，全數指標皆為通過。