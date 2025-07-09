一旁遺留拖鞋...男子疑從吊橋墜落湖中 消防員出動搜尋

李姓男子今晚在基隆市情人湖，疑從吊橋墜落湖中失去蹤影。附近道路監視器有拍到李男騎車上山身影，吊橋上有一雙拖鞋。警、消接獲報案前往救援，消防人員乘橡皮艇在湖面搜尋，並將潛水找人。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7時30分接獲報案，1名男子疑從情人湖的吊橋墜入湖中。消防人員到場後，在岸際搜索未發現人。橡皮艇不久後下水，消防人員在湖面搜尋，並用無人機擴大搜尋範圍，潛水人員也到場準備潛水找人。

警方初步訪查，失蹤者是49歲的李姓男子，家人說他下午在家有喝酒，睡醒後出門。情人湖道路監視器有拍到李男騎車上山身影，機車停在情人湖附近，手機在機車上。

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