聽新聞
0:00 / 0:00
殯儀館旁陳屍7天...停車場驚見浮腫腐屍 車內流惡臭屍水
新北市立殯儀館旁停車場驚傳發現腐屍。停車場管理員今晚報案有1輛車散發濃厚屍臭味，海山警到場查看發現1名男子倒臥後座，遺體浮腫已流出屍水，初判無外力介入。警方調閱監視器發現該車7天前駛入停車場後就未移動，男子死因仍待調查。
海山警方今晚6時許接獲新北市立殯儀館停車場管理員報案，表示公有第5停車場1輛轎車散發濃厚屍臭味。警員獲報到場查看發現後座左側有1名男子倒臥車內，屍體浮腫流出屍水已明顯死亡。
警方調查該車輛登記車主為黃姓男子，經調閱監視器發現該車於7天前駛入停車場後未再移動，警方採證後初步研判無外力介入，將報請檢察官相驗以釐清男子身分及確切死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言