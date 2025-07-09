殯儀館旁陳屍7天...停車場驚見浮腫腐屍 車內流惡臭屍水

新北市立殯儀館旁停車場驚傳發現腐屍。停車場管理員今晚報案有1輛車散發濃厚屍臭味，海山警到場查看發現1名男子倒臥後座，遺體浮腫已流出屍水，初判無外力介入。警方調閱監視器發現該車7天前駛入停車場後就未移動，男子死因仍待調查。

海山警方今晚6時許接獲新北市立殯儀館停車場管理員報案，表示公有第5停車場1輛轎車散發濃厚屍臭味。警員獲報到場查看發現後座左側有1名男子倒臥車內，屍體浮腫流出屍水已明顯死亡。