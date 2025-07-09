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颱風釀悲劇...他卡尖石錦屏溪岩縫 警消救出已身亡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現，一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。消防人員到場立即將男子救出，但已無生命跡象、死亡多時，詳細死亡原因，仍需調查釐清。

新竹縣消防局指出，今天下午4時15分接獲民眾報案，指尖石鄉錦屏村錦屏教會旁之錦屏溪河床，有男子倒臥於溪流石縫間。消防局立即派遣6車、17名警消及義消1名前往現場搶救，並調派大隊人力支援。

尖石分隊人員到場後目視發現，一名男性卡在溪中岩縫，僅見褲子與雙腳裸露，上半身沒入水中，傍晚5時54分，消防人員著水域救生裝備架繩渡河至河道中央接觸該名男子，晚間6時28分使用繩索、水上救生器材及捲式擔架將其搬運至岸邊，但該男子身體浮腫，已明顯死亡，現場交由警方處理。

據了解，死者為64歲陳姓男子，為尖石部落鄉親。家屬指出，陳男6日就失聯，多日未歸，並不清楚他的去向，沒想到再次見面竟聽聞噩耗。

新竹縣消防局呼籲，連日大雨進入山區溪流活動請務必注意安全，並於行前告知親友行程及攜帶通訊裝備，以防意外發生。

丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝
丹娜絲颱風後連日雨勢不斷，新竹縣尖石鄉錦屏溪今天下午4時許有民眾發現一名男子倒臥在錦屏溪溪流石縫中，上半身浸入水中，明顯無生命跡象。記者黃羿馨／翻攝

丹娜絲颱風 尖石鄉 新竹 死亡 消防人員

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