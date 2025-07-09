土城父涉違反保護令安全帽當街K兒 檢警緊急拘提

新北市土城區日前才發生家暴男當街砍死妻與小姨命案，又傳出昨天有一名李姓男子與妻、子女共乘一輛機車時，竟涉嫌違反保護令，當眾持安全帽猛K兒子，全程被民眾拍下。警方獲報後立即著手偵辦，新北地檢署也開出拘票，稍早已將動手李男拘提到案。

網路上自昨日起流傳一段影片，內容為李男騎機車載妻子和2名小孩四貼上路，不料行經土城明德路時，李男不知何故突然對大兒子動怒，竟當街持安全帽猛K兒子，還將飲料砸向兒子。

李男上車後，仍餘怒未消地又扒了兩、三次兒子的頭，全程身形看似已青少年的大兒子都未反抗，最後默默蹲上機車前方踏板，4人同車離去。