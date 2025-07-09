影／新莊8旬婦突穿越馬路挨撞 右腿骨折還得吃罰單

新北市30歲俞男騎機車行經新莊區五權一路時，路旁81歲葉姓老婦人突然穿越馬路，俞男見狀煞車不及直接撞上，葉婦被撞倒地不起，俞男人車也失控摔倒。葉婦被送醫後發現右腿骨折，俞男則輕傷不須就醫。警方將依擅自穿越車道對葉婦開罰500元。

新莊警方昨天晚間6時許接獲報案，新莊區五權一路發生車禍事故。警員到場經查81歲葉姓婦人徒步自五權一路46號穿越道路至對面，此時30歲俞姓男子騎機車沿五權一路往五工路方向行駛，見狀來不及煞車直接撞上葉婦，俞男機車隨即失控人車倒地。