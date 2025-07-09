天雨路滑要小心！桃園警前往處理自撞車禍 不慎打滑也遭殃送醫

受外圍環流影響，桃園今天整天都在下雨，1名30歲的謝姓員警下午2時許前往台61線47.8公里，處理61歲詹姓小貨車駕駛自撞事故時，行駛至台61線北上新屋出口時，疑似天雨路滑導致巡邏車失控撞擊分隔島，所幸謝員意識清楚僅胸口疼痛，目前已送醫治療，另檢測謝員酒測值為0，詳細事故原因調查釐清中。

今下午2時許，警方接獲報案，詹男疑因天雨路滑，於台61線自撞，造成詹男臉頰有約5公分撕裂傷，後續由消防人員送醫救治。