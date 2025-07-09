天雨路滑要小心！桃園警前往處理自撞車禍 不慎打滑也遭殃送醫
受外圍環流影響，桃園今天整天都在下雨，1名30歲的謝姓員警下午2時許前往台61線47.8公里，處理61歲詹姓小貨車駕駛自撞事故時，行駛至台61線北上新屋出口時，疑似天雨路滑導致巡邏車失控撞擊分隔島，所幸謝員意識清楚僅胸口疼痛，目前已送醫治療，另檢測謝員酒測值為0，詳細事故原因調查釐清中。
今下午2時許，警方接獲報案，詹男疑因天雨路滑，於台61線自撞，造成詹男臉頰有約5公分撕裂傷，後續由消防人員送醫救治。
怎料桃園市交通警察大隊楊梅交通分隊謝姓員警欲前往處理小貨車自撞事故，惟前往途中行駛至台61線北上新屋出口時，疑似天雨路滑導致巡邏車失控撞擊分隔島，所幸謝員意識清楚僅胸口疼痛，目前已送醫治療中，另檢測謝員酒測值為0，詳細事故原因調查釐清中。
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