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未受理釀悲劇？土城凶殺案遭爆「報案無下文」 北市警澄清：積極偵辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北土城區謝姓男子前天（7日）持刀棍當街砍殺妻子及小姨致死；有媒體報導，死者閨密爆料，犯嫌妻子在死前數天，曾向台北市警方報案卻無下文；不過台北市敦化南路派出所澄清，警方除受理報案外，也已通報相關單位，案發當天正申請搜索票，不料就在請票途中，悲劇已經發生，令北市警方相當難過。

敦南所表示，犯嫌的張姓妻子生前在大安區知名醫美診所工作，7月2日張女跑到敦南所，控告謝姓丈夫妨害性隱私、跟蹤騷擾防制、恐嚇、妨害名譽及個資法等案。

當時敦南所除通報台北市家庭暴力暨性侵害防治中心外，因該案涉及性影像案件，依「處理數位性別暴力案件作業程序」，立即成立專案小組，積極蒐集相關事證，死者身亡前一天（6日），警方到土城蒐證。

謝姓男子6日到張女家中要取回私人物品，張女為避免謝男進屋恐節外生枝，提前將所有男方個人物品整理好，全部放在門外。

謝男原本想趁取物時順便看女兒，但因物品都放在門外期待落空，暴怒下拿起個人物品中的存錢筒砸向住處大門，當時正在蒐證的敦南所警員到場，就聽見咆哮聲，立即上前制止謝男並逮捕，隨後通知轄區警方到場接手，不料謝男被依違反家暴令被警方帶回偵辦，檢方複訊時，認為兩人並未直接衝突，情節輕微而將他請回，反釀成隔天悲劇。

據了解，敦南派出所在6日前往土城蒐證，撞見謝男情緒失控，隔天7日一早，就檢具相關卷資、彙整事證，向新北地方檢察署聲請搜索票，誰知就在途中，張女及妹妹已經遭謝男殺害，讓台北市警方相當難過。

有家暴紀錄的謝姓男子（中），當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影
有家暴紀錄的謝姓男子（中），當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，犯後逃往彰化投案，被押回土城警分局偵詢。記者蔣永佑／攝影

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