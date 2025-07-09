少年留現場「自稱犯案」！新北警查毒驚見男屍 疑遭毆打內出血死亡

台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤旁的鐵皮屋2樓辦公室，今天下午發現一起命案；新北市汐止分局警方，今天下午持搜索票前往鐵皮屋偵查一起毒品案，誰知進入屋內搜索，發現一名男子已經死在2樓辦公室地板。

警方進入屋內後，在現場一樓發現一名少年在睡覺休息，汐止分局搜索到2樓時，發現一句男性屍體躺在地板，立即通報轄區萬華分局，男子疑因內出血死亡，旁邊沙發上有1根球棒，警方現正調查死者身分及案發原因，並追緝可疑犯嫌。

台北市艋舺大道發現一起命案，台北市萬華分局正在偵辦。圖／報系資料照

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【中央社／台北9日電】

北市今天發生命案，新北市警方偵辦毒品案並循線追查到萬華區1間檳榔攤，經破門發現有名男子陳屍屋內，且在場的青少年自稱涉案，因疑點重重，警方採證後將製作筆錄以釐清案情。

北市警消下午2時36分許獲報，指萬華區艋舺大道1處建物2樓有名年約30歲男子無呼吸、脈搏，經查已屍僵。

經初步瞭解，新北市警方因偵辦毒品案件，得知線報指欲在萬華區某間檳榔攤進行交易，立即派員溯源到場追查，經破門進入2樓處所時，發現有名男子陳屍地上，現場還有1名青少年在場。

據悉，死者身上並無外傷和血跡，也未有遭綑綁情形，但青少年自稱他打死男子。全案疑點重重。

警方目前仍在現場進行採證，稍晚將涉案青少年帶回警局偵訊，以釐清案情。