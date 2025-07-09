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影／寵物比較重要？她撞倒機車「人捲車底拖行」 肇事女駕駛竟急著抱狗
新北市八里區昨天有1輛BMW轎車，在關渡橋頭撞倒前方機車，把53歲女騎士捲進車底，持續拖行約20公尺才停下，導致全身多處骨折身受重傷，肇事58歲女駕駛第一時間竟未查看傷者，反而趕緊去抱出車內的寵物狗。
這起車禍發生在下午5時許，李姓女子駕駛轎車沿龍米路一段往渡船頭方向行駛，路過關渡橋頭時，自稱一時沒注意前方路況，從後方撞倒郭姓女子騎乘的機車。
撞擊後李女並未緊急煞車停下，把卡在轎車車頭的機車一路往前推行，郭女捲進車底下慘遭拖行約20公尺才停靠路邊，一旁的汽修廠人員見狀趕緊推出千斤頂，協助消防隊員救出傷者，救護車送到淡水馬偕醫院急診，除了肋骨斷3根、鎖骨和大腿也斷，還有輕微腦出血，傷勢非常嚴重。
目擊者憤怒描述，肇事女駕駛第一時間沒下車查看傷者狀況，反而急著去抱出右前座的寵物貴賓狗，呆立路旁觀看消防隊忙著救人。警方表示，事故雙方都未飲酒，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
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