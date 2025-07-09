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台2線大車自撞護欄！曳引車車頭、板架側翻 驚險畫面曝光
薛姓男子今天下午駕駛未載運貨櫃的曳引板車，行經台2線龍洞路段時，不慎自撞路旁護欄，車頭連同板架都側翻。消防人員到場，將多處擦挫傷的薛男送醫，無生命危險。警方對薛男實施酒測，數值為0，事故原因由警方調查中。
新北市瑞芳警分局今天下午1時時31分接獲報案，台2線指標86.5公里處，宜蘭往基隆方向車道，有輛曳引板車翻覆，隨即派員前往處理。
新北市消防局也接獲車禍報案電話，派遣消防員前往護護，到場時確認52歲薛男意識清楚，全身有多處擦挫傷，將他送往基隆八堵的台灣礦工醫院治療。
事故車輛占用台2線宜蘭往基隆方向部分車道，員警到場指揮車輛單線雙向通行，公路局基隆工務段也派員前往除路面障礙物，並在事故車輛拖離現場後，恢更正常交通。
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