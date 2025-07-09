北市公布酒駕累犯 男拒測7次共遭罰504萬元

台北市交通事件裁決所今天公布最新酒、毒駕及拒測累犯名單，其中罰鍰最高同時也是最多次累犯為林彥池，此次為第7次拒測，罰鍰累計達504萬元，且禁考駕照33年。

台北市交通事件裁決所今天公告名單共32人，包含24名酒駕或毒駕累犯、8名拒測累犯，另已將6月公告累犯名單中設籍台北市2人印製為彩色海報，張貼於各鄰里辦公處及派出所。

裁決所透過新聞稿表示，此次罰鍰金額最高且累犯次數最多者為林彥池，因在內湖洲子街第7次拒測，遭罰新台幣126萬元，罰鍰金額加上前6次拒測處分累計達504萬元，且禁考駕照33年。

裁決所表示，林彥池在台北市拒測的罰鍰皆逾期未繳納，與此次公告名單中其餘未結案者，已全數移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

裁決所提醒，部分民眾酒駕遇警方攔查時，以為拒測就可以逃避公共危險罪及道路交通管理處罰條例罰責，但其實首次拒測罰鍰即高達18萬元，累犯者再依前次加罰18萬元，金額無上限，呼籲民眾勿心存僥倖。