未受理釀悲劇？土城凶殺案遭爆「報案無下文」 北市警澄清：積極偵辦

新北市土城謝姓男子日前犯下當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案。圖／民眾提供

新北市土城區7日發生家暴夫當街砍殺妻子和小姨子。媒體報導稱亡妻生前曾向北市警方報案卻無下文；對此，警方今天表示，全程依規受理並立即成立專案小組積極蒐證偵辦。

新北市土城有家暴紀錄的謝男於7日跟蹤外出妻子和小姨子，途中砍殺2人致死，檢方依涉犯殺人等罪嫌聲押禁見，新北地院裁准。

ETtoday報導表示，接獲謝男亡妻的友人爆料，稱謝男先前就曾透過IG傳送恐嚇訊息給死者，內容包括「不復合就殺了妳」，並揚言公開2人熱戀時所拍的私密影片，並於6月22日闖入張女工作診所咆哮，心生恐懼的張女於7月2日向北市警方報案，卻未有進展並發生悲劇，質疑檢警間接「造成這場悲劇」。

對此，台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，被害人張女於7月2日至轄下敦化南路派出所提告其丈夫謝男，涉妨害性隱私、跟蹤騷擾防制、恐嚇、妨害名譽及個資法等案。

警方獲報後，除通報台北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心外；因此案涉及性影像案件，也依「處理數位性別暴力案件作業程序」，立即成立專案小組，積極蒐集相關事證。

同時，於7日上午檢具相關卷資、彙整事證，向新北地檢署聲請搜索票。

大安分局表示，自被害人報案後，全程依規定受理，並立即成立專案小組積極蒐證偵辦。