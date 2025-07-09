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未受理釀悲劇？土城凶殺案遭爆「報案無下文」 北市警澄清：積極偵辦
新北市土城區7日發生家暴夫當街砍殺妻子和小姨子。媒體報導稱亡妻生前曾向北市警方報案卻無下文；對此，警方今天表示，全程依規受理並立即成立專案小組積極蒐證偵辦。
新北市土城有家暴紀錄的謝男於7日跟蹤外出妻子和小姨子，途中砍殺2人致死，檢方依涉犯殺人等罪嫌聲押禁見，新北地院裁准。
ETtoday報導表示，接獲謝男亡妻的友人爆料，稱謝男先前就曾透過IG傳送恐嚇訊息給死者，內容包括「不復合就殺了妳」，並揚言公開2人熱戀時所拍的私密影片，並於6月22日闖入張女工作診所咆哮，心生恐懼的張女於7月2日向北市警方報案，卻未有進展並發生悲劇，質疑檢警間接「造成這場悲劇」。
對此，台北市警察局大安分局今天透過新聞稿說明，被害人張女於7月2日至轄下敦化南路派出所提告其丈夫謝男，涉妨害性隱私、跟蹤騷擾防制、恐嚇、妨害名譽及個資法等案。
警方獲報後，除通報台北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心外；因此案涉及性影像案件，也依「處理數位性別暴力案件作業程序」，立即成立專案小組，積極蒐集相關事證。
同時，於7日上午檢具相關卷資、彙整事證，向新北地檢署聲請搜索票。
大安分局表示，自被害人報案後，全程依規定受理，並立即成立專案小組積極蒐證偵辦。
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