頭份工地旁驚見天坑 苗縣府下令全面停工

苗栗縣今天雷雨陣陣，頭份市一處建築工地旁道路出現「天坑」，引發附近居民恐慌，縣府工商發展處派員勘查、要求廠商灌漿回填，並勒令建案立即全面停工，調查原因與責任。

根據民眾現場觀察，坑洞深約1.5公尺，長、寬各約3公尺。

苗栗縣政府工商發展處指出，位於頭份市中興路與富強三街交界處的建案，為地上14層、地下3層集合住宅建案，於去年取得建照，目前正進行地下室開挖作業，經現場初步勘查，「天坑」形成疑與連日降雨及深度開挖造成地層鬆動、土體掏空，導致道路下陷有關，將全面調查原因與責任。

工商發展處會同社團法人中華民國大地技師公會派員進行勘查後，已緊急進行混凝土灌漿回填作業，避免「天坑」持續擴大，現場同時設置交通錐與夜間警示設施，維護用路人與居民安全。

工商發展處指出，此案依建築法第58條發文勒令停工，並依「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」要求起造人向第三方專業技師公會提交經審查之施工計畫書，檢附道路改善前、中、後照片與補強方案，經縣府審查確認後，方得恢復後續作業。

有鑑於頭份及竹南地區，有多個工程建案同時啟動，苗栗縣政府呼籲，颱風季節氣候多變，易引發地基流失、邊坡鬆動及積水等風險，提醒建築業者與承造廠商提高警覺，強化工地巡查與防護設施，落實安全管理，共同維護施工安全與居民安寧。