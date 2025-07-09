影／男子玩SUP溺斃…消防員搶救釀2死 死者友人否認催促消防員下水救人

新北市4名消防員及1名義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，消防員吳恩碩昨送醫不治，今天中午再傳消防員張証豪也宣告不治，殉職消防員今再添1人。玩立漿溺水陳姓男子昨經送醫也宣告不治，檢警今到醫院相驗，死者友人則否認有出聲催促消防員下水救人一事。

昨天事發地點為粗坑壩，又稱屈尺壩，在南勢溪與北勢溪合流後下游約1.5公里之處的水壩，距上游桂山電廠約2公里，粗坑壩下游約1.5公里為濛濛谷；最初設計是利用屈尺至小粗坑之間的彎曲河道所形成的落差，提供小粗坑發電廠發電，目前功能為配合直潭堰蓄水，供應大台北地區的民生用水並調節翡翠水庫與桂山電廠發電的尾水，將河水引到下游的粗坑電廠發電，而水壩堰堤上游水域即為新店燕子湖。

據了解，玩立漿溺水58歲陳姓男子與陳男（33歲）、鍾女（35歲）、鍾女（37歲）、陳女（35歲）一行5人，從台北市文山區出發，昨近中午12時許抵達新店區廣興橋下游濛濛谷，5人在下午1時許陸續下水滑立漿，同行友人於下午4時許發現陳男不見蹤影疑似落水，便上岸報警求助。

事發現場有桂水發電廠設置的禁止從事水上活動的告示牌，但陳男友人指出，沒有擅闖禁止水域，當時一行5人是濛濛谷進去，事發後也並沒有催促消防人員快點下水救人，僅在岸邊祈求陳男能平安。