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台南6旬看護騎車前往案家 天雨路滑疑不慎自撞電桿跌落大排喪命
台南六甲區今發生一起自撞死亡車禍，67歲黃姓看護今早騎乘機車從下營住家準備前往案家，行經六甲中社里一處產業道路時，疑天雨路滑不慎自撞電線桿，再跌落一旁大排水溝內，警消獲報到場救援，但黃婦救起時已無呼吸心跳，送醫急救不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
消防局9日上午獲報，六甲區中社里產業道路疑有民眾掉落大排，派遣六甲分隊前往救援，到場時發現機車倒在路面，女騎士則噴飛掉落排水溝，趕緊架梯救援；女騎士被救起時有外傷，且沒有生命跡象，救護人員趕緊CPR（心肺復甦術）並送往柳營奇美醫院急救，但最後仍傷重宣告不治。
據了解，黃婦從事看護工作，事發時疑要從下營住家前往案主家中，孰料行經該處路段時，疑因天雨路滑不慎自撞電線桿後跌落大排。警方初步調查，地面有明顯煞車水痕，後續將報請檢察官相驗以釐清確切死因。
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