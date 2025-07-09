台南6旬看護騎車前往案家 天雨路滑疑不慎自撞電桿跌落大排喪命

台南六甲區今發生一起自撞死亡車禍，67歲黃姓看護今早騎乘機車從下營住家準備前往案家，行經六甲中社里一處產業道路時，疑天雨路滑不慎自撞電線桿，再跌落一旁大排水溝內，警消獲報到場救援，但黃婦救起時已無呼吸心跳，送醫急救不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

消防局9日上午獲報，六甲區中社里產業道路疑有民眾掉落大排，派遣六甲分隊前往救援，到場時發現機車倒在路面，女騎士則噴飛掉落排水溝，趕緊架梯救援；女騎士被救起時有外傷，且沒有生命跡象，救護人員趕緊CPR（心肺復甦術）並送往柳營奇美醫院急救，但最後仍傷重宣告不治。