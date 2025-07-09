影／五股開車連續違規錄影貼網指控警察找麻煩 反被網友打臉狠酸

新北市五股區昨天有1名男子開車，連續在員警面前違規跨越雙黃線被攔下開罰，過程中他不僅拒簽、拒收罰單，還激動對著路人大喊：警察亂開單！找麻煩欺負老百姓。並拿手機錄影貼上網討拍，卻被網友打臉狠酸：記得去繳錢！

43歲江男昨天下午2時許，開車在五股區成泰路三段違規跨越道路雙黃中線逆向超車，恰巧對向有警察騎機車迎面而來，隨即被攔下，引導至成州國小門前空地開罰，結果又被看見未繫安全帶。

江男立刻激動對著路人大喊：警察亂開單啦！找麻煩欺負老百姓，我只是和貨車併肩而過，不公平啦！後來他拒簽、拒收罰單，持續碎碎念要錄影貼網、要找議員申訴，鬧騰一番之後才不甘不願駛離。

後來他把車開到300公尺外的成洲二路底，因前方疏洪北路口僅准右轉，江男又直接違規跨越雙黃線迴轉，員警跟在後面再次目擊，第二度攔下開出第3張罰單。這回他又開始拿手機錄影碎念抱怨許久，依然拒簽、拒收罰單。

江男事後把影片貼到不同臉書社團，不料被網友幾乎一面倒輪番留言抨擊，指責他「能一路違規你也真是厲害，不要再用雞腿換駕照了，去駕訓班好好學」、「錯了就去繳錢。別扯這些有的沒的」、「錯了就乖乖繳罰單」。