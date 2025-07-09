天雨路滑？台中西屯福特翻車駕駛、乘客溜了 警要追查

台中市西屯區環中路三段在今天上午8時許，發生一起福特轎車翻車、四輪朝天的車禍，不過目擊市民發現，轎車的駕駛、乘客在警消抵達前，已不知所蹤，是否涉及酒駕或其他不法，警方要聯絡車主，釐清相關案發經過，若涉不法，將依法查辦。

第六警分局在今早8時許獲報，西屯區環中路三段有一起轎車翻車的交通事故，警方派員到場，初步調查，該輛福特轎車疑在沿西屯區環中路三段慢車道，往公益路方向行駛時，因不明原因翻車，不排除是路面積水或其他因素，導致轎車撞擊分隔島後翻車。