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天雨路滑？台中西屯福特翻車駕駛、乘客溜了 警要追查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區環中路三段在今天上午8時許，發生一起福特轎車翻車、四輪朝天的車禍，不過目擊市民發現，轎車的駕駛、乘客在警消抵達前，已不知所蹤，是否涉及酒駕或其他不法，警方要聯絡車主，釐清相關案發經過，若涉不法，將依法查辦。

第六警分局在今早8時許獲報，西屯區環中路三段有一起轎車翻車的交通事故，警方派員到場，初步調查，該輛福特轎車疑在沿西屯區環中路三段慢車道，往公益路方向行駛時，因不明原因翻車，不排除是路面積水或其他因素，導致轎車撞擊分隔島後翻車。

不過駕駛、乘客被民眾目擊，在警消到場前，已離開案發現場，是否有涉及酒駕等不法，將後續聯絡車主釐清，詳細事故原因交由交通警察大隊分析研判。

台中市西屯區環中路今早發生一起轎車翻車的交通事故，駕駛與乘客不知去向。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區環中路今早發生一起轎車翻車的交通事故，駕駛與乘客不知去向。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區環中路今早發生一起轎車翻車的交通事故，駕駛與乘客不知去向。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區環中路今早發生一起轎車翻車的交通事故，駕駛與乘客不知去向。記者陳宏睿／翻攝

交通事故 福特 車主

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