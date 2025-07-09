基隆民宅火警10歲女童獨在家 聽鄰居喊抱貓急逃生驚恐落淚

基隆市復興路今天上午發生民宅火警，當時只有10歲女童獨自在家，鄰居發現她家頂樓冒出火煙，高聲呼喚女童逃生。消防人員到場灌救，起火點是5樓加蓋的神明廳，及時滅火，沒有延燒。起火原因由火災調查科人員採證鑑識中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時17分接獲報案，中山區復興路230巷22弄內有民宅的5樓冒出火煙，派遣13車23人前往搶救。

據了解，這棟公寓的3、4樓和5樓加蓋是同一個屋主，今早原本是奶奶和孫女在家，奶奶後來出門買菜，火災發生時只有女童在家。

鄰居發現失火後打119報案，並通知外出買菜的屋主，得知她的孫女還在屋內，高聲呼喊女童逃生。