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基隆民宅火警10歲女童獨在家 聽鄰居喊抱貓急逃生驚恐落淚
基隆市復興路今天上午發生民宅火警，當時只有10歲女童獨自在家，鄰居發現她家頂樓冒出火煙，高聲呼喚女童逃生。消防人員到場灌救，起火點是5樓加蓋的神明廳，及時滅火，沒有延燒。起火原因由火災調查科人員採證鑑識中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時17分接獲報案，中山區復興路230巷22弄內有民宅的5樓冒出火煙，派遣13車23人前往搶救。
據了解，這棟公寓的3、4樓和5樓加蓋是同一個屋主，今早原本是奶奶和孫女在家，奶奶後來出門買菜，火災發生時只有女童在家。
鄰居發現失火後打119報案，並通知外出買菜的屋主，得知她的孫女還在屋內，高聲呼喊女童逃生。
首批消防人員10時21分消防人員到達現場時，女童已經抱著家長飼養的貓下樓，並因內心驚恐落淚。消防人員布設水線進入火場，10時38分將火勢撲滅，無人傷亡。
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