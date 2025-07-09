影／台北車站「女出腳狠踹倒地男」 警到場無人提告…真相曝光

有人在社群threads上發文，畫面可見一名女子罵三字經狠踹倒臥地上的一名男子，貼文稱「這一腳下去不知道人還在不在，有通報站務人員了」，對此，鐵路警察指出，雙方相識，因男子酒醉倒臥，對方才以腳踢方式叫醒，儘管無人提告傷害，仍依社維法「加暴行於人者」裁罰。

鐵警表示，8日晚上8點15分獲報，台北車站東三門郵局前有民眾糾紛，到場時雙方已無肢體糾紛，詢問了解，雙方為朋友關係欲搭車到板橋站，惟張姓男子（年約37歲）酒醉躺臥在地長叫不醒，曾姓女子（年約40歲）心急之下以腳踢方式要叫醒對方。

警方通知119到場，張姓男子才酒醒起身，確認無大礙不需就醫，儘管無人提告，警詢後仍依社會秩序維護法第87條第1項第1款「加暴行於人者」裁處。

據了解，最終2人在現場待著，直到晚上8點48分順利搭車前往板橋。

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台北車站東三門郵局前昨天晚上發生糾紛，曾姓女子不滿友人酒醉倒臥地上叫不醒，以腳踹方式攻擊對方吸引民眾報警。記者翁至成／翻攝