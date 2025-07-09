桃園區中正路與北新街路口日前發生一起車不讓人的違規事件。有網友將行車紀錄器畫面上傳至《Wowtchout》平台，畫面中可見一名阿伯正走在人行穿越道上準備過馬路，眼見車輛接近，他加快腳步幾乎用小跑步通過，卻仍遭一輛白色轎車無視停讓規定、直接駛過，甚至車頭微微擦撞到阿伯，驚險瞬間令人捏把冷汗。影片曝光後引發網友撻伐，紛紛痛批駕駛「太誇張」、「拳頭都硬了」，要求嚴懲違規行為。

桃園一名阿伯正走在人行穿越道上準備過馬路，眼見車輛接近，他加快腳步幾乎用小跑步通過，卻仍遭一輛白色轎車無視停讓規定、直接駛過。圖：翻攝自《Wowtchout》平台

該影片曝光後，引發網友熱烈討論，留言紛紛痛批違規行為：「請幫忙檢舉，不要再讓這種駕駛出來害人了」、「看到人還加速開離！太壞了！」、「都用跑的還不讓他看來你是習慣了」、「白車是眼睛瞎了嗎？行人在過馬路都沒看到？」、「好靈活的阿伯 檢舉惡劣駕駛」。

桃園分局於案發後立即聯繫貼文者，請他提供影片原始檔案，過濾影片後以車追人，查證違規屬實後，依職權開出「車不停讓行人」罰單（裁處6000元），後續將編排勤務加強取締，提升行人通行安全。

桃園一名阿伯正走在人行穿越道上準備過馬路，眼見車輛接近，他加快腳步幾乎用小跑步通過，卻仍遭一輛白色轎車無視停讓規定、直接駛過。圖：翻攝自《Wowtchout》平台

桃園警分局交通組組長林健祥說，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，汽車駕駛一律開罰6000元。已經依網友提供影像過濾分析車號，並確認「車不停讓行人」違規屬實，已經針對未禮讓行人之汽車駕駛依職權逕行舉發，將開罰6000元。

為提升該路口交通安全，桃園分局針對「汽機車駕駛行經路口未停讓行人」違規進行強力稽查取締，迄今年7月初，累計告發3695件，而同時期行人死傷交通事故也下降3成多，表示嚴格執法仍有相當防制成效。特別呼籲汽機車駕駛人務必養成駕駛車輛停讓行人的好習慣，避免破財傷荷包。

桃園警察分局也表示，近日交通部已經著手修法，針對「駕駛車輛不停讓行人肇事致人受傷」的罰則提高，嚴厲處罰也是希望藉此導正駕駛人守法觀念。交通部於今（114）年6月30日起修訂《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，加重「未停讓行人」的處罰標準。若駕駛因未停讓行人導致行人輕傷，罰鍰自原本的7,200元至12,000元，調高為18,000元至30,000元；致重傷者，將比照致死案件，處以36,000元罰則。未來，原致輕傷者吊扣駕照1年，並將修法提高為1至2年；原致重傷或死亡者，吊銷3年，提高為不得考照4至5年。

行人與車輛本就是不對等的存在，若發生碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護，為了讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人，用行動守護彼此安全，強化罰則與執法、交通工程與全民教育並行，是守護行人安全的不二法門，桃園警方將朝此目標全力邁進，展現積極守護行人安全的決心。

6月15日起至8月31日止，將實施「強化交通安全執法」工作，針對「酒駕、嚴重超速、闖紅燈、車不停讓行人、行人各項違規、青少年無照駕駛」等強力稽查取締，目的即是全力防制各類交通事故。尤其是在暑假期間，青少年族群駕駛汽機車外出頻率提高，希望藉由交通執法及宣導雙管齊下，能讓青年學子們過一個平安快樂的假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園白車斑馬線前不讓阿伯 網看傻：他都用跑的了還撞