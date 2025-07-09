今(9)日上午7時許，一名69歲張姓老婦因失智症獨自外出卻迷路，獨自坐於永平路59巷口淋雨，楊梅警分局幼獅派出所員警執行巡邏勤務發現便主動關懷，在員警協助下，老婦人成功平安回到溫暖的家。

張姓老婦因失智症獨自外出卻迷路。圖：讀者提供

幼獅派出所說明，警員曾瑋軒、蔡顓宇及實習生鍾誌遠，今日上午執行勤務時，巡邏經過永平路59巷口時，發現張婦獨自淋雨坐於路邊，員警見狀立即主動上前關心，因當時下著大雨便先行將老婦帶返派出所休息。由於老婦淋了雨，回到派出所後員警自掏腰包買了麵線提供老婦暖身充飢，後續經過了解，老婦因患有失智症自行跑出家門四處遊走，之後便迷路不知自己身在何處，且因雨勢過大淋雨導致體力不支，遂於路邊休息，所幸員警即時發現及主動關懷協助，後續查證身分後也護送老婦人平安返家，老婦人及家屬對於員警暖心協助表達感謝。

員警見狀立即主動上前關心，因當時下著大雨便先行將老婦帶返派出所休息。圖：讀者提供

警方表示，為民服務是警察的重要工作，對於派出所同仁能夠及時前往協助，以避免發生意外狀況，值得讚許，並呼籲民眾對於家中長輩的行蹤應隨時注意，避免獨自外出發生意外，有需要相關協助可立即撥打110或119報案專線請求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：6旬婦1原因呆坐路邊淋雨 楊梅警暖心送返家