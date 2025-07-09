快訊

遺憾！新店廣興橋救溺搜救艇翻覆意外 消防員殉職今再添1人

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市警察局局長吳坤旭將在本(7)月16日屆齡退休，今(9)日上午是他最後一次參加市政會議，在會議前，市長張善政特別感謝吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。吳坤旭也感性發言談到，他這張43年的「工作車票」只能坐到這一站，必須要下車了，並謝謝市府團隊對警察業務的支持。

74001 0
桃園市警察局局長吳坤旭將於7/16屆齡退休。圖：吳詠平攝

吳坤旭今年滿65歲，下星期三將屆齡退休，今日最後一次參加市政會議，許多局處長得知後紛紛與他合影，並祝福吳坤旭。會議前張善政特別邀請吳坤旭上台發言，吳坤旭首先感謝桃園市政府各局處，協助警察人員推動各項請業務，讓市警局的工作能夠進行的非常順利。接著吳坤旭表示，其實，退休對他來講，他等這天也是等很久了，現在必須要下這輛坐了43年的車了，他買的這張票也只能坐到這一站。最後，吳坤旭再次對市長及市府團隊至上最深的謝意、感恩及祝福。

74002 0
桃園市長張善政特別感謝警察局長吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。圖：吳詠平攝

吳坤旭下星期三退休後，市警局將由副局長陳武康代理局長，新局長則將在罷免投票後才會發派。

74003 0
桃園市警察局長吳坤旭對市長及市府團隊至上最深的謝意、感恩及祝福。圖：吳詠平攝

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻

延伸閱讀：

  1. 「桃仔園電影趴」深入桃市13區 放映場次曝光
  2. 美國關稅政策衝擊全球 政院預計投入880億幫助產業及勞工

張善政 警察

延伸閱讀

六都施政大體檢／【青年就業篇】青創、新創善政 吸青年脫北入桃

張善政赴花蓮挺傅崐萁 車隊掃街反罷免

桃園龍潭轉運站動工 張善政：花9千萬明年7月啟用

桃園新屋養豬場惹民怨 張善政允成立跨局處專案解決

相關新聞

影／台北車站「女出腳狠踹倒地男」 警到場無人提告…真相曝光

有人在社群threads上發文，畫面可見一名女子罵三字經狠踹倒臥地上的一名男子，貼文稱「這一腳下去不知道人還在不在，有通...

天雨路滑？台中西屯福特翻車駕駛、乘客溜了 警要追查

台中市西屯區環中路三段在今天上午8時許，發生一起福特轎車翻車、四輪朝天的車禍，不過目擊市民發現，轎車的駕駛、乘客在警消抵...

基隆民宅火警10歲女童獨在家 聽鄰居喊抱貓急逃生驚恐落淚

基隆市復興路今天上午發生民宅火警，當時只有10歲女童獨自在家，鄰居發現她家頂樓冒出火煙，高聲呼喚女童逃生。消防人員到場灌...

6旬婦1原因呆坐路邊淋雨 楊梅警暖心送返家

今(9)日上午7時許，一名69歲張姓老婦因失智症獨自外出卻迷路，獨自坐於永平路59巷口淋雨，楊梅警分局幼獅派出所員警執行巡邏勤務發現便主動關懷，在員警協助下，老婦人成功平安回到溫暖的家。

桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻

桃園市警察局局長吳坤旭將在本(7)月16日屆齡退休，今(9)日上午是他最後一次參加市政會議，在會議前，市長張善政特別感謝吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。吳坤旭也感性發言談到，他這張43年的「工作車票」只能坐到這一站，必須要下車了，並謝謝市府團隊對警察業務的支持。

桃園白車斑馬線前不讓阿伯 網看傻：他都用跑的了還撞

桃園區中正路與北新街路口日前發生一起車不讓人的違規事件。有網友將行車紀錄器畫面上傳至《Wowtchout》平台，畫面中可見一名阿伯正走在人行穿越道上準備過馬路，眼見車輛接近，他加快腳步幾乎用小跑步通過，卻仍遭一輛白色轎車無視停讓規定、直接駛過，甚至車頭微微擦撞到阿伯，驚險瞬間令人捏把冷汗。影片曝光後引發網友撻伐，紛紛痛批駕駛「太誇張」、「拳頭都硬了」，要求嚴懲違規行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。