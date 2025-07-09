桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻
桃園市警察局局長吳坤旭將在本(7)月16日屆齡退休，今(9)日上午是他最後一次參加市政會議，在會議前，市長張善政特別感謝吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。吳坤旭也感性發言談到，他這張43年的「工作車票」只能坐到這一站，必須要下車了，並謝謝市府團隊對警察業務的支持。
吳坤旭今年滿65歲，下星期三將屆齡退休，今日最後一次參加市政會議，許多局處長得知後紛紛與他合影，並祝福吳坤旭。會議前張善政特別邀請吳坤旭上台發言，吳坤旭首先感謝桃園市政府各局處，協助警察人員推動各項請業務，讓市警局的工作能夠進行的非常順利。接著吳坤旭表示，其實，退休對他來講，他等這天也是等很久了，現在必須要下這輛坐了43年的車了，他買的這張票也只能坐到這一站。最後，吳坤旭再次對市長及市府團隊至上最深的謝意、感恩及祝福。
吳坤旭下星期三退休後，市警局將由副局長陳武康代理局長，新局長則將在罷免投票後才會發派。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言