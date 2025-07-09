桃園市警察局局長吳坤旭將在本(7)月16日屆齡退休，今(9)日上午是他最後一次參加市政會議，在會議前，市長張善政特別感謝吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。吳坤旭也感性發言談到，他這張43年的「工作車票」只能坐到這一站，必須要下車了，並謝謝市府團隊對警察業務的支持。

桃園市警察局局長吳坤旭將於7/16屆齡退休。圖：吳詠平攝

吳坤旭今年滿65歲，下星期三將屆齡退休，今日最後一次參加市政會議，許多局處長得知後紛紛與他合影，並祝福吳坤旭。會議前張善政特別邀請吳坤旭上台發言，吳坤旭首先感謝桃園市政府各局處，協助警察人員推動各項請業務，讓市警局的工作能夠進行的非常順利。接著吳坤旭表示，其實，退休對他來講，他等這天也是等很久了，現在必須要下這輛坐了43年的車了，他買的這張票也只能坐到這一站。最後，吳坤旭再次對市長及市府團隊至上最深的謝意、感恩及祝福。

桃園市長張善政特別感謝警察局長吳坤旭這兩年多來對桃園治安的貢獻。圖：吳詠平攝

吳坤旭下星期三退休後，市警局將由副局長陳武康代理局長，新局長則將在罷免投票後才會發派。

桃園市警察局長吳坤旭對市長及市府團隊至上最深的謝意、感恩及祝福。圖：吳詠平攝

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警察局長吳坤旭下周榮退 張善政感謝他對治安貢獻