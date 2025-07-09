國1南崁匝道聯結車翻覆！懸掛護欄車尾吊半空 夫妻受傷

國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內，整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損，畫面相當驚悚。警消人員獲報到場救援，所幸駕駛及乘客2人均無大礙，詳細事發經過待釐清。

國道警方指出，今凌晨3時55分左右接獲通報，國道1號北向49公里南崁入口匝道處，有1輛營半聯結車自撞翻覆在匝道內，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後一一檢傷，江姓駕駛人未受傷，林姓乘客輕傷送醫後無大礙。

初步了解，60歲江姓男子駕駛營半聯結車載著59歲的林姓妻子，行經國道1號北向49公里南崁入口匝道處，疑似操作不當自撞匝道外側護欄，導致車輛側翻懸掛於護欄，後方板架懸空。