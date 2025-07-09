快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

聽新聞
0:00 / 0:00

國1南崁匝道聯結車翻覆！懸掛護欄車尾吊半空 夫妻受傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內，整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損，畫面相當驚悚。警消人員獲報到場救援，所幸駕駛及乘客2人均無大礙，詳細事發經過待釐清。

國道警方指出，今凌晨3時55分左右接獲通報，國道1號北向49公里南崁入口匝道處，有1輛營半聯結車自撞翻覆在匝道內，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後一一檢傷，江姓駕駛人未受傷，林姓乘客輕傷送醫後無大礙。

初步了解，60歲江姓男子駕駛營半聯結車載著59歲的林姓妻子，行經國道1號北向49公里南崁入口匝道處，疑似操作不當自撞匝道外側護欄，導致車輛側翻懸掛於護欄，後方板架懸空。

警消到場立即協助2人脫困，所幸江姓駕駛及江妻都有依規定繫妥安全帶，僅江妻輕微擦挫傷送林口長庚醫院檢傷後無大礙，現場於上午8時16分完全排除恢復通車，江男酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損。記者周嘉茹／翻攝
整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損。記者周嘉茹／翻攝
60歲江男駕駛營半聯結車載著59歲林妻行經國1北向49公里南崁入口匝道處，疑操作不當自撞匝道外側護欄。記者周嘉茹／翻攝
60歲江男駕駛營半聯結車載著59歲林妻行經國1北向49公里南崁入口匝道處，疑操作不當自撞匝道外側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內。記者周嘉茹／翻攝
整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損。記者周嘉茹／翻攝
整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空，車頭毀損。記者周嘉茹／翻攝
60歲江男駕駛營半聯結車載著59歲林妻行經國1北向49公里南崁入口匝道處，疑操作不當自撞匝道外側護欄。記者周嘉茹／翻攝
60歲江男駕駛營半聯結車載著59歲林妻行經國1北向49公里南崁入口匝道處，疑操作不當自撞匝道外側護欄。記者周嘉茹／翻攝

南崁 國道 自撞

延伸閱讀

快改道！國1北上桃園入口大貨車撞外護欄側翻 回堵2公里

苗栗大雨國3北上西湖路段聯結車、大貨車、小客車連環撞 開放外線通行

撞死騎士獲判無罪 法官因一原因認定聯結車駕駛無過失

「騎」上護欄！國1新竹路段轎車失控 自撞彈飛駕駛輕傷

相關新聞

國1南崁匝道聯結車翻覆！懸掛護欄車尾吊半空 夫妻受傷

國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內，整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空...

影／台北車站「女出腳狠踹倒地男」 警到場無人提告...真相曝光

有人在社群threads上發文，畫面可見一名女子罵三字經狠踹倒臥地上的一名男子，貼文稱「這一腳下去不知道人還在不在，有通...

警用機車可外借給民眾？中壢派出所澄清：老闆娘騎回車行維修

桃園市中壢區日前有民眾發現沒穿警察制服的人在騎警用機車，質疑警方隨意將公務使用的機車借給民眾。對此，中壢警分局說明，中壢派出所的警用機車於8日突然故障，向車行報修，老闆娘基於熱心才協助騎回車行維修。

中壢查改裝車今年已開罰1949件 柔道金牌領軍對決不法

改裝排氣管造成噪音擾民問題，桃園市中壢警分局今年已開罰1949件，其中7月1日暑期到來，日前聯合稽查，共檢測出27輛車不...

北市多元計程車運將下車休息遭賓士撞死倒草叢 駕駛肇事逃逸

張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車抽菸休息，遭一輛賓士汽車撞飛倒臥草叢，經急救送醫不治，賓士車肇...

提前改道！國3北向苗栗西湖4大小車連環撞 回堵嚴重

疑因豪雨釀禍！今天上午7點多，國道3號北向137.6K位在苗栗西湖路段，1輛轎車、2輛大貨車、1輛聯結車，疑因大雨視線不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。