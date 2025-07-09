中壢查改裝車今年已開罰1949件 柔道金牌領軍對決不法
改裝排氣管造成噪音擾民問題，桃園市中壢警分局今年已開罰1949件，其中7月1日暑期到來，日前聯合稽查，共檢測出27輛車不符規定，包含外送員、2名未成年無照駕駛及多名暑期學生。更有名楊姓男子車輛排氣管連續2日為警方攔查，檢測均超過90分貝，
中壢警分局與桃園市環保局、中壢監理站強強聯手，4日首度啟動北北基桃四市聯合稽查，依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款告發噪音改裝車輛，還有無照駕駛強力取締。
本次聯合稽查共檢測出27輛車不符規定，包含外送員、2名未成年無照駕駛及多名暑期學生，顯示部分族群交通法治觀念仍待加強。其中，一名楊姓男子車輛排氣管連續2日為警方攔查，檢測均超過90分貝，顯示其改裝行為嚴重影響社區安寧。
中壢警分局表示，每月定期、不定期執行稽查，並機動處理檢舉案件，今年已開罰1949件噪音車。
而剛在世壯運柔道奪金的巡官連英傑也親自領軍執法。他表示，執法如同柔道，需要專注與毅力，是一場維護社會秩序的長期戰役，誓言以柔道精神向噪音車說不，守護市民夜間安寧。警方呼籲民眾切勿以身試法，應合法改裝並申報登錄，共同維護營造良好居住品質。
中壢分局長林鼎泰說，此次跨域執法行動不僅展現警政、環保、監理機關合作的新高度，更彰顯市府對市民安寧與青少年安全的高度重視。他宣示這是一座有感執法的城市，任何擾亂秩序的行為都將付出代價。未來桃園市將持續優化科技設備與執法效能，朝向智慧執法與永續城市雙目標邁進。
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