北市多元計程車運將下車休息遭賓士撞死倒草叢 駕駛肇事逃逸

張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車抽菸休息，遭一輛賓士汽車撞飛倒臥草叢，經急救送醫不治，賓士車肇事逃逸，警方正在追查駕駛到案。

警方調查，今凌晨近1時，一輛賓士汽車沿北市松德路往西行駛左彎時，車頭撞擊人行道路樹，現場停放一輛多元計程車，駕駛43歲張姓男子倒臥草叢沒有生命跡象，路過民眾發現事故報案。

員警獲報到場，發現張倒臥草叢已無呼吸心跳，通報消防隊將他送醫，經急救傷重不治；初步檢視兩車無擦撞痕跡，調閱行車記錄器及車籍資料等追查，研判張下車抽菸休息，遭賓士車撞擊。

警方聯繫賓士車主，查出車主借車給友人駕駛，將通知駕駛到案究辦，不排除酒駕或毒駕肇事。

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