快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

聽新聞
0:00 / 0:00

北市多元計程車運將下車休息遭賓士撞死倒草叢 駕駛肇事逃逸

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車抽菸休息，遭一輛賓士汽車撞飛倒臥草叢，經急救送醫不治，賓士車肇事逃逸，警方正在追查駕駛到案。

警方調查，今凌晨近1時，一輛賓士汽車沿北市松德路往西行駛左彎時，車頭撞擊人行道路樹，現場停放一輛多元計程車，駕駛43歲張姓男子倒臥草叢沒有生命跡象，路過民眾發現事故報案。

員警獲報到場，發現張倒臥草叢已無呼吸心跳，通報消防隊將他送醫，經急救傷重不治；初步檢視兩車無擦撞痕跡，調閱行車記錄器及車籍資料等追查，研判張下車抽菸休息，遭賓士車撞擊。

警方聯繫賓士車主，查出車主借車給友人駕駛，將通知駕駛到案究辦，不排除酒駕或毒駕肇事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝
張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝
張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝
張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝
張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝
張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車休息，遭一輛賓士汽車撞飛，經急救送醫不治。記者李奕昕／翻攝

抽菸 計程車 車主

延伸閱讀

北市大雨特報！今晚深夜注意 士林北投預估雨量驚人

「山除薇害」看板遭檢舉火速成案？ 北市駁斥：依法行政

黃國昌選北市長？ 鍾小平酸：這次姓什麼

百歲阿嬤樂傳好手藝 北市擬增設社區共好中心

相關新聞

國1南崁匝道聯結車翻覆！懸掛護欄車尾吊半空 夫妻受傷

國道1號北向49公里南崁入口匝道處今凌晨發生一輛聯結車自撞翻覆在匝道內，整輛車側翻懸掛在護欄，後方連結的板架懸在橋下半空...

影／台北車站「女出腳狠踹倒地男」 警到場無人提告...真相曝光

有人在社群threads上發文，畫面可見一名女子罵三字經狠踹倒臥地上的一名男子，貼文稱「這一腳下去不知道人還在不在，有通...

警用機車可外借給民眾？中壢派出所澄清：老闆娘騎回車行維修

桃園市中壢區日前有民眾發現沒穿警察制服的人在騎警用機車，質疑警方隨意將公務使用的機車借給民眾。對此，中壢警分局說明，中壢派出所的警用機車於8日突然故障，向車行報修，老闆娘基於熱心才協助騎回車行維修。

中壢查改裝車今年已開罰1949件 柔道金牌領軍對決不法

改裝排氣管造成噪音擾民問題，桃園市中壢警分局今年已開罰1949件，其中7月1日暑期到來，日前聯合稽查，共檢測出27輛車不...

北市多元計程車運將下車休息遭賓士撞死倒草叢 駕駛肇事逃逸

張姓男子今凌晨駕駛多元計程車經台北市信義區，疑停放路旁下車抽菸休息，遭一輛賓士汽車撞飛倒臥草叢，經急救送醫不治，賓士車肇...

提前改道！國3北向苗栗西湖4大小車連環撞 回堵嚴重

疑因豪雨釀禍！今天上午7點多，國道3號北向137.6K位在苗栗西湖路段，1輛轎車、2輛大貨車、1輛聯結車，疑因大雨視線不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。