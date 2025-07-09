提前改道！ 國3北向苗栗西湖4大小車連環撞 回堵嚴重
疑因豪雨釀禍！今天上午7點多，國道3號北向137.6K位在苗栗西湖路段，1輛轎車、2輛大貨車、1輛聯結車，疑因大雨視線不良連環追撞，事故車輛占滿全線車道，幸未造成人員傷亡。
事發後，高速公路局以及國道警察立刻趕往現場，上午8點已開放外線及路肩通行，但後方車流仍回堵嚴重。
國道警方表示，現場散落物很多，封閉中、內2車道拖吊業者冒雨進行排除作業，至目前為止仍未排除，建議用路人提前下通霄交流道，改走台61線續行往北。
同時也呼籲用路人應隨時注意與前車保持適當安全距離，遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。
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