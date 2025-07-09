提前改道！ 國3北向苗栗西湖4大小車連環撞 回堵嚴重

疑因豪雨釀禍！今天上午7點多，國道3號北向137.6K位在苗栗西湖路段，1輛轎車、2輛大貨車、1輛聯結車，疑因大雨視線不良連環追撞，事故車輛占滿全線車道，幸未造成人員傷亡。

事發後，高速公路局以及國道警察立刻趕往現場，上午8點已開放外線及路肩通行，但後方車流仍回堵嚴重。

國道警方表示，現場散落物很多，封閉中、內2車道拖吊業者冒雨進行排除作業，至目前為止仍未排除，建議用路人提前下通霄交流道，改走台61線續行往北。