403地震立大功 「特搜小鋼砲」搜救犬Wilson訓練墜樓亡

花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年403花蓮地震前進山區，靠著靈敏嗅覺與過往訓練找到2名罹難者，因體型小又速度快，被讚譽為「特搜小鋼砲」。如今卻傳出牠離世消息。消防局證實，Wilson已在1個多月前訓練時，不慎從3樓墜樓傷重不治，令領犬員十分傷心，預計將骨骸做成紀念碑。

消防局4年前到消防署訓練中心，領回3隻搜救犬Wilson、Fancy與Hero，其中，公的小型犬傑克羅素犬Wilson，年齡約3歲，是由民眾捐贈；Hero、Fancy為大型犬拉布拉多，原先培訓緝毒犬，後來轉為搜救犬，1公1母，年齡約4至5歲。

Wilson2023年通過IRO中級認證成為正式搜救犬，初次任務在去年403地震後前進災情嚴重的太魯閣國家公園砂卡礑步道，表現出敏捷動作、靈敏嗅覺率先找到2名罹難者，立下大功。

不過Wilson個性活潑好動，未能取得IRO高級評量認證，消防局長吳兆遠表示，領犬員積極訓練牠，經常利用平時時間練習，希望早日通過認證。1個多月前，訓練Wilson搜救目標物，而在訓練塔3樓有鐵門，可能是風大或是沒有關好，導致牠不慎衝出墜樓死亡，是在訓練的時候發生憾事。

吳兆遠說，領犬員跟Wilson朝夕相處3年，感情深厚，發生意外心情低落；為避免觸景傷情，先將他調到吉安分隊，與其他隊員共同生活，請大隊長多多關心他的情況，並安排職安老師看有沒有需要心理輔導與協助。不過因領犬員訓練周邊環境未注意與檢查，仍有行政疏失懲處，申誡一次。

吳兆遠表示，由於有搜救犬的需要，未來會到關務署培育中心看哪一隻犬隻適合；現另兩隻是大犬，希望第3隻體型小一點，找目標物比較靈活，不一定跟Wilson是同個品種。