過馬路險被右轉車撞飛！桃園翁「跑酷」急閃 警出手罰駕駛6千元

桃園市桃園區中正路與北新街路口近日發生驚險一幕，一名阿伯走在人行穿越道上要過馬路，險遭右轉車輛撞上，當下阿伯身手矯健「跑酷」躲過一劫，誇張畫面引發網友撻伐；桃警獲悉後以車追人，火速開出「車不停讓行人」6千元罰單。

網友近日在網路PO出行車紀錄器畫面，桃園區中正路與北新街路口一名阿伯當時走在人行穿越道，並小跑步要加速通過路口，未料一輛白色汽車右轉時未停讓，阿伯見狀趕緊跳起並奔跑宛如「跑酷」閃避，但衣服及手掌已觸碰到車頭，畫面曝光令網友看了直搖頭，引發撻伐。

桃園警分局表示，案發後立即聯繫貼文者，請網友提供影片原始檔案，過濾影片後以車追人，查證違規屬實後，依據道路交通管理處罰條例開出「車不停讓行人」罰單，裁處6000元，後續將編排勤務加強取締，提升行人通行安全。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，為提升該路口交通安全，桃園分局針對「汽機車駕駛行經路口未停讓行人」違規進行強力稽查取締，至今年7月初累計告發3695件，比較同期行人死傷交通事故下降3成多，嚴格執法仍有相當防制成效。

警方即日起至8月31日止實施「強化交通安全執法」工作，針對「酒駕、嚴重超速、闖紅燈、車不停讓行人、行人各項違規、青少年無照駕駛」等強力稽查取締，全力防制各類交通事故；暑假期間青少年駕駛汽機車外出頻率提高，希望藉由交通執法及宣導雙管齊下，讓青年學子們度過平安快樂的假期。