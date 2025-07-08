2女遊八斗子海豹岩漲潮受困礁岩 手機燈光引導救生艇救出脫險

2名女子今天從台北到基隆市八斗子海豹岩遊玩時，入夜後因為漲潮無法回到岸上，打119求援。消防人員到場時，消防局救災救護指揮中心要她們打開手機燈光，引導救生橡皮艇接近，晚間8時許將兩人救上橡皮艇，載回八斗子漁港脫險。

消防局救災救護指揮中心今晚6時57分接獲警方和海巡單位通報，有2名女子受困在海豹岩附近礁石上，人員平安，但無法涉水上岸。

消防局派遣中正、信義分隊共4車、2艇共11人前往救援，分別以救生橡皮艇下水和消防人員徒步，兩路搜尋。

指揮中心今晚7時40分聯繫報案的受困女子，對方說，已看到橡皮艇和消防人員，指揮中心請她們打開手機的燈光，引導消防人員靠近他們，以利救援。

橡皮艇上的消防人員看到受困女子的手機燈光後，設法搶灘靠近，晚間8時7分接觸到受困的40多歲柯姓、陳姓受困女子，將2人救上船後，8時48分載至八斗子漁港脫險。