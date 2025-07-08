歷屆最佳成績！世界警消運動會落幕 台灣奪74金42銀48銅

第21屆世界警察消防運動會落幕，我國代表團參加跆拳道、柔道、極限消防員、射擊等競賽，獲74金、42銀、48銅，獎牌164面創歷屆最佳成績。

世界警消運動會上月27日至本月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，共70餘國近萬名執法人員參賽，警政署副署長廖美鈴率警察21人、消防39人參加。

步槍組選手黃健明、劉政明、蘇鈺崴、傅瀚銓，為維安特勤隊培育狙擊手，在「大、小口徑步槍」項目奪11金、2銀、3銅，黃、劉已數屆稱霸，蘇、傅則是初試啼聲。手槍組選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方，在「運動後射擊」項目奪7金、2銀。

警政署說，運動後射擊考驗體力、耐力與緊急應變能力，為射擊比賽中難度最高、最具挑戰性項目，比速度也比準度，最符合警察執勤現況，成為各國必爭項目。保安警察第六總隊技術助教蘇亭方、基隆港務警察總隊技術助教李宜庭首次出賽，分別勇奪18至29歲個人金、銀牌及女團金牌。

田徑部分，維安特勤隊的楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔，奪半程馬拉松男團銀牌；李宜庭、蘇亭方、林家穎、王翊馨感冒不適，仍摘下半程馬拉松女團銅牌。

我國代表團將於明天返抵國門，下屆2027年在澳洲珀斯舉辦。警政署表示，我國代表團成績斐然，相信選手將持續在國際舞台為國爭光。