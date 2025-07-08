快訊

明、後2天水氣更多！中南部仍須注意降雨 10天後恐又有颱風生成

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

歷屆最佳成績！世界警消運動會落幕 台灣奪74金42銀48銅

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

第21屆世界警察消防運動會落幕，我國代表團參加跆拳道、柔道、極限消防員、射擊等競賽，獲74金、42銀、48銅，獎牌164面創歷屆最佳成績。

世界警消運動會上月27日至本月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，共70餘國近萬名執法人員參賽，警政署副署長廖美鈴率警察21人、消防39人參加。

步槍組選手黃健明、劉政明、蘇鈺崴、傅瀚銓，為維安特勤隊培育狙擊手，在「大、小口徑步槍」項目奪11金、2銀、3銅，黃、劉已數屆稱霸，蘇、傅則是初試啼聲。手槍組選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方，在「運動後射擊」項目奪7金、2銀。

警政署說，運動後射擊考驗體力、耐力與緊急應變能力，為射擊比賽中難度最高、最具挑戰性項目，比速度也比準度，最符合警察執勤現況，成為各國必爭項目。保安警察第六總隊技術助教蘇亭方、基隆港務警察總隊技術助教李宜庭首次出賽，分別勇奪18至29歲個人金、銀牌及女團金牌。

田徑部分，維安特勤隊的楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔，奪半程馬拉松男團銀牌；李宜庭、蘇亭方、林家穎、王翊馨感冒不適，仍摘下半程馬拉松女團銅牌。

我國代表團將於明天返抵國門，下屆2027年在澳洲珀斯舉辦。警政署表示，我國代表團成績斐然，相信選手將持續在國際舞台為國爭光。

第21屆世界警察消防運動會落幕，我國代表團獲74金、42銀、48銅，獎牌164面創歷屆最佳成績。圖／警政署提供
第21屆世界警察消防運動會落幕，我國代表團獲74金、42銀、48銅，獎牌164面創歷屆最佳成績。圖／警政署提供
第21屆世界警察消防運動會，我國步槍組選手劉政明（左起）、蘇鈺崴、傅翰銓、黃健明。圖／警政署提供
第21屆世界警察消防運動會，我國步槍組選手劉政明（左起）、蘇鈺崴、傅翰銓、黃健明。圖／警政署提供
第21屆世界警察消防運動會，我國手槍組選手楊善博（左起）、林以翔、陳宗麒、簡豐釔、蘇亭方、李宜庭。圖／警政署提供
第21屆世界警察消防運動會，我國手槍組選手楊善博（左起）、林以翔、陳宗麒、簡豐釔、蘇亭方、李宜庭。圖／警政署提供

消防員 警察 運動 馬拉松

延伸閱讀

新北溺水男救不回…再傳4消防1義消落水 3人命危救回2人

世界警消運動會 台灣代表團獲164面獎牌創最佳成績

張廖萬堅敏感時機遭爆料 首任運動部部長李洋呼聲高

世界警消運動會圓滿落幕 台灣奪74金42銀48銅

相關新聞

神明也躲不過？南投毒蟲深夜朝鄰居家「試槍」 霰彈直轟神壇

南投縣水里鄉一處偏僻民宅，7日晚間傳出數聲詭異巨響，鄰居起初以為是爆竹或火藥，未料竟是在家「試槍」的50歲陳姓男子，竟朝...

彰化大雷雨員林龍燈公園變泳池 24歲男裸泳「全程錄影」下場慘了

彰化縣今上午大雷雨，員林市龍燈公園滯洪池接近滿水位，1名林姓男子把滯洪池當游泳池，赤裸跳水游泳，警方根據民眾檢舉，通知他...

2女遊八斗子海豹岩漲潮受困礁岩 手機燈光引導救生艇救出脫險

2名女子今天從台北到基隆市八斗子海豹岩遊玩時，入夜後因為漲潮無法回到岸上，打119求援。消防人員到場時，消防局救災救護指...

歷屆最佳成績！世界警消運動會落幕 台灣奪74金42銀48銅

第21屆世界警察消防運動會落幕，我國代表團參加跆拳道、柔道、極限消防員、射擊等競賽，獲74金、42銀、48銅，獎牌164...

機車行老闆娘騎警用機車上路惹議 警員倒楣了

桃園市一名網友今天在threads貼文「現在警察這麼便民嗎？警用機車可以隨便用？」引起網友熱議，有網友酸說「阿媽騎錯？」...

台中檳榔攤驚傳砍人！老顧客要賒帳被拒 女員工怒揮刀砍他

台中市西區忠明南路今下午2點多發生持刀傷人案，林姓男子酒後到檳榔攤要求賒帳和葉姓女員工爭執，葉一氣之下竟拿桌上切檳榔用的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。