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神明也躲不過？南投毒蟲深夜朝鄰居家「試槍」 霰彈直轟神壇

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣水里鄉一處偏僻民宅，7日晚間傳出數聲詭異巨響，鄰居起初以為是爆竹或火藥，未料竟是在家「試槍」的50歲陳姓男子，竟朝對面鄰居的神明廳開了4槍，鋁門窗與牆面頓時佈滿彈孔，讓住戶驚嚇不已，深夜神壇宛如成為練靶場。

警方接獲報案後迅速展開攻堅，現場發現陳嫌持有長槍、揮舞刀械拒絕檢查，氣氛一度緊繃，直到晚間9點，才由其家屬進屋安撫，警方隨即破門突入，成功壓制嫌犯，現場搜出霰彈槍、168發子彈、毒品吸食器與藍波刀，宛如火藥庫藏身社區角落。

案發當時，鄰居在一樓聽到悶響，循聲上樓後驚見神明廳窗戶破損、牆面出現彈孔，駭然發現槍擊方向竟來自對面。警方調查發現，陳嫌長期吸毒，精神不穩，並無與鄰居有糾紛，研判是隨機開槍發洩。令人心驚的是，若彈道再偏移數公分，極可能釀成傷亡。

警方表示，陳嫌當時情緒失控，持槍並揮舞刀械與警方對峙，所幸專案小組冷靜應對、聯繫家屬進行親情喊話，成功讓嫌犯放下戒心，化解潛在危機。警方也不排除陳嫌持有更多非法武器，將持續追查槍枝來源。

集集分局強調，非法槍械是暴力犯罪根源，依法最重可處五年以上徒刑，警方將持續清查地下槍械，呼籲民眾勿存僥倖心態，共同守護家園安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子持霰彈槍朝鄰居神明廳開槍，玻璃上留下清晰彈孔。圖／警方提供
陳姓男子持霰彈槍朝鄰居神明廳開槍，玻璃上留下清晰彈孔。圖／警方提供
警方荷槍實彈，到陳姓男子住處攻堅逮人。圖／警方提供
警方荷槍實彈，到陳姓男子住處攻堅逮人。圖／警方提供
陳姓男子持霰彈槍朝鄰居神明廳開槍，玻璃上留下清晰彈孔。圖／警方提供
陳姓男子持霰彈槍朝鄰居神明廳開槍，玻璃上留下清晰彈孔。圖／警方提供
警方荷槍實彈，到陳姓男子住處攻堅逮人。圖／警方提供
警方荷槍實彈，到陳姓男子住處攻堅逮人。圖／警方提供

南投縣 槍枝 毒品 神明 鄰居

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