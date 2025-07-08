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機車行老闆娘騎警用機車上路惹議 警員倒楣了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市一名網友今天在threads貼文「現在警察這麼便民嗎？警用機車可以隨便用？」引起網友熱議，有網友酸說「阿媽騎錯？」、「警用機車報廢賣給車行，不知道是不是還沒拆掉 」？一名讀者懷疑說，難道是將警用機車公車私用，騎在馬路晃悠？

桃園市警局今天下午表示，警用機車依規定不得交由非警察使用，中壢分局警用機車即便是故障交由機車行騎乘修理，可以採其他載運方式處理，非警員騎在道路影響觀感，負責警員難免有保管疏失責任，將依規定行政處分。

網友在網路po文指出，「現在警察這麼便民嗎？警用機車可以隨便用？」哪一間派出所可以借，油錢有點貴，還是其實是便衣警察？引發網友熱烈討論， 一名看到騎乘警用機車讀者說，馬路看到婦人載孩子騎警用機車，有些突兀也影響觀感，「難道是公車私用嗎？」，也有網友留言說，「是阿媽騎錯嗎」，還有網友說，「有些警用機車報廢賣給車行， 不知道是不是還沒拆掉？ 」、「警燈跟旁邊一排字體應該要取下吧！」

中壢分局表示，因為分局最近進行裝備檢查，該輛警用機車故障無法發動，請機車修理行老闆娘攜帶電瓶來充電，順道騎回機車行修理，今天下午機車行將車子修好騎回，負責警員是否涉及疏失，將調查釐清。

中壢分局一輛警用機車故障，機車行老闆娘騎回修理，引起網友PO文熱議，圖為警用機車非故障車。記者曾增勳／攝影
中壢分局一輛警用機車故障，機車行老闆娘騎回修理，引起網友PO文熱議，圖為警用機車非故障車。記者曾增勳／攝影

桃園 機車行 警察 警用機車

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