世界警消運動會 台灣代表團獲164面獎牌創最佳成績

長達10天賽事的世界警消運動會已落幕，警政署和消防署今天表示，這次警消參賽選手共斬獲74金、42銀、48銅，總獎牌數共計164面，創歷屆成績之最，預計7月9日返抵國門。

內政部警政署下午透過新聞稿表示，「2025年第21屆世界警察消防運動會」自今年6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，共吸引70餘國、近萬名現役或退役警消菁英同場競技。

台灣代表團由警政署副署長廖美鈴率隊，包括警察21人、消防39人參加跆拳道、柔道、極限消防員及射擊等競賽，警消聯手共斬獲74金、42銀、48銅，總獎牌數共計164面，創歷屆成績之最。

警政署表示，步槍組選手黃健明、劉政明、蘇鈺崴、傅瀚銓等4人，為警政署維安特勤隊培育的優秀狙擊手，論戰技、體能、射擊精準度均是國內箇中翹楚，本屆在「大、小口徑步槍」項目勇奪11金、2銀、3銅，無愧獎牌小金庫的美譽。

其中，小隊長黃健明、劉政明已數屆稱霸大、小口徑步槍賽事，另蘇鈺崴、傅瀚銓這次初試啼聲即一鳴驚人，擊退眾多好手，可謂初生之犢不畏虎。

警政署提到，手槍組選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方等6名高手，以爐火純青的技術力抗地主美國隊等，在「運動後射擊」項目奪下7金、2銀。

其中，警政署保安警察第六總隊技術助教蘇亭方、基隆港務警察總隊技術助教李宜庭為首次出賽，靠著平日紮實的訓練與過人的機智反應，擊敗來自各國精銳，分別勇奪18至29歲個人金、銀牌，以及女團金牌，成為本次場上大贏家。

警政署說，「運動後射擊」考驗選手的體力、耐力與緊急應變能力，是所有射擊比賽中難度最高、最具挑戰性的項目，不僅比速度，也比準度，也因最符合警察執勤現況，成為各國必爭項目。

除此之外，7月6日最後一天賽程，田徑場上仍有選手楊善博、陳宗麒、林以翔、簡豐釔、李宜庭、蘇亭方、林家穎及王翊馨等8名好手，在烈日下揮汗奮戰。

警政署說，保安警察第一總隊維安特勤隊的楊善博、陳宗麒、林以翔及簡豐釔等4人，勇奪半程馬拉松男團銀牌；李宜庭、蘇亭方、林家穎及王翊馨等4人雖因感冒不適，但仍以超強鬥志摘下半程馬拉松女團銅牌。

消防署也表示，這次台灣消防代表隊征戰國際舞台，挑戰橫跨極限消防員、健力、游泳、田徑、柔術、桌球、羽球等20餘項目，勇奪35金、28銀、24銅，共計87面獎牌，寫下歷來最佳成績，也展現平日嚴謹訓練成果與全面性體能素質。

其中，在消防專項「極限消防員挑戰賽」還勇奪世界警消運動會團體與美國「消防挑戰賽」2項賽事冠軍，更擊敗捷克等傳統強權及地主美國隊，展現台灣消防強悍應變、體力與技術。

消防署說，代表隊選手都是由各縣市消防局及消防署所屬單位選拔組成，均為各項目佼佼者，本次在健力及握推項目，選手林顯宗、陳震廷、張智瑋、林冠儀和李欣曄分別打破大會紀錄。

此外，也有多名選手取得複數獎牌，表現傑出。為國爭光，也深化了與各國消防單位的交流合作。

警政署和消防署都表示，本屆所有賽事已於7月6日圓滿結束，台灣代表團將於7月9日返抵國門，這次參賽佳績除增加台灣能見度外，更有效增進國際視野，成功拓展國民外交。下屆世警消運動會則將於2027年在澳洲伯斯舉辦。