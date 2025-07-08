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台中檳榔攤驚傳砍人！老顧客要賒帳被拒 女員工怒揮刀砍他

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區忠明南路今下午2點多發生持刀傷人案，林姓男子酒後到檳榔攤要求賒帳和葉姓女員工爭執，葉一氣之下竟拿桌上切檳榔用的小刀揮舞，當場劃傷林左手臂濺血，警方獲報到場依傷害罪嫌將葉女逮捕、送辦，林則意識清楚送醫治療。

台中第一分局民權派出所今下午2點多獲報，西區忠明南路1間檳榔攤有傷害糾紛，到場發現葉姓女員工（42歲）和林姓顧客衝突，葉女隨手拿桌上用來剖檳榔的小刀，直接朝林的左手臂揮砍，釀林遭砍傷現場血跡斑斑。

警方查，葉女和林原本就認識，林也是該攤的老顧客，但常常會有要求賒帳等理由不付錢，今天下午酒後上門再次表示想賒帳，葉女拒絕後雙方口角，葉衝動下才揮刀傷人。

警方到場後依傷害罪嫌準現行犯逮捕她、移送，另林男傷勢穩定，目前送醫治療中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中第一分局。記者曾健祐／攝影
台中第一分局。記者曾健祐／攝影

台中市 檳榔 衝突

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