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桃消山峰分隊舉辦工業區救災演練 出動機器人、空拍機

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市平鎮工業區為重要產業園區，廠房密集且內部多為無開口隔間結構，若發生火災，濃煙與高溫易迅速蔓延，增加人員逃生與搶救難度，屬高風險火警場所；為強化火場應變能量，桃園市消防局第四大隊山峰分隊今(8)日於台灣晶技股份有限公司辦理兵棋推演暨組合演練，現場導入空拍無人機及消防機器人參與救災，執行高溫熱區環境偵檢、即時影像監控及遙控滅火作業。

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山峰分隊於台灣晶技股份有限公司辦理兵棋推演暨組合演練。圖：山峰分隊提供

消防局指出，面對高危險環境火場，消防人員入室易受高溫、濃煙及有害氣體威脅，增加救援風險；此次演練透過空拍無人機進行熱顯像監控，即時掌握火場範圍、火點分布與濃煙流向，以消防機器人進行遠端遙控滅火，減少消防人員進入高危險區域的風險，使指揮官戰術選定更活化多元，提升火場整體指揮調度效率。

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桃園市消防局將持續推動兵棋推演及科技救災設備應用，建構更完善的工業區防災體系。圖：山峰分隊提供

山峰分隊長蘇伯錡表示，「透過兵棋推演，結合空拍無人機與消防機器人輔助救災，使科技救災有效爭取火警初期控災黃金時間；更強化各單位協同搶救能力，提升整體災害應變戰力；未來，消防局將持續推動兵棋推演及科技救災設備應用，建構更完善的工業區防災體系。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消山峰分隊舉辦工業區救災演練 出動機器人、空拍機

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