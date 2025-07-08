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不滿被強制裝駕駛識別設備 百輛遊覽車明後天將包圍交通部

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為了防止遊覽車駕駛過勞，明年元旦起，交通部要求全台約1.4萬輛遊覽車全面裝設「駕駛身分識別設備」，每輛車最高可獲2000元補助，新規引發新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿，認為現有的GPS設備只需擴充功能即可辨識駕駛身分，卻被迫額外購買新設備，形同「一頭牛剝兩層皮」，計畫7月9日、10日動員約200輛遊覽車前往交通部抗議，對此，北市警方公布交通管制措施，呼籲民眾配合員警指揮。

警方指出，北市中正區仁愛路一段及杭州南路一段於7月9日8時起至7月10日22時止，申准舉辦「交通部苛政擾民」集會活動，管制時間自7月9日10時0分起，因應群眾及遊覽車陸續進場，分階段擴大管制範圍，包括仁愛路一段（紹興南街至杭州南路一段）南側慢車道全線，杭州南路一段（仁愛路一段至信義路一段）西側2線車道，仁愛路一段（林森南路至紹興南街）南側慢車道全線，仁愛路一段（紹興南街至杭州南路一段）北側慢車道全線，仁愛路一段（林森南路至紹興南街）北側慢車道全線。

警方說，為維護總統府、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、公園路、天津街、北平東路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾或車輛移轉發生衝突。

警方表示，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，另外，本次集會活動管制措施亦將提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。

北市警方公布交通管制措施。記者翁至成／翻攝
北市警方公布交通管制措施。記者翁至成／翻攝

車道 遊覽車

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